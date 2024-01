Caminhões VW com IPVA, licenciamento e emplacamento grátis

Em comemoração à sua liderança de mercado, a Volkswagen Caminhões oferece diversos benefícios a seus clientes. Na aquisição até 31 de janeiro, o IPVA, o licenciamento e emplacamento são pagos pela empresa. O objetivo é reforçar a parceria da marca com o mercado.

“Retribuímos a confiança e lealdade de nossos clientes com ainda mais vantagens. Além de oferecer o portfólio mais completo, garantimos alto padrão de atendimento na nossa rede, pós-vendas de excelência e condições comerciais atrativas. Mais uma vez, fortalecemos essa relação que se traduz em inovação para a indústria de transporte do país”, afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO.

Os novos compradores usufruem o atendimento de uma das maiores redes de concessionários do país, que vão cuidar da operação financeira, e a promoção envolve unidades que estejam em estoque. Os caminhões precisam ser emplacados até 31 de março.

São elegíveis para a promoção os novos modelos do portfólio da VWCO, que se diferenciam ainda por entregar mais eficiência, conforto, segurança e tecnologia, alcançando uma redução média de 10% no custo total de operação dos veículos VW. A economia de combustível é outro destaque, podendo chegar até a 8% em relação a seus antecessores.

Os benefícios extrapolam os custos. Os modelos entregam até 10% mais em desempenho com relação à potência e torque. Também vêm com capacidades de carga superiores, para transportar mais a cada viagem. Complementando a oferta, os clientes saem na frente com um atendimento no pós-vendas que garante alta disponibilidade e produtividade na operação, com assistência 24 horas nos sete dias por semana.