BYD Yuan Pro, o SUV 100% elétrico de entrada no Brasil

A BYD reuniu a imprensa especializada, influenciadores e concessionários e São Paulo e Campinas, de quinta a sexta-feira (05 e 06/09), para apresentar o novo Yuan Pro, um SUV compacto 100% elétrico, que chega para ser o modelo de entrada no segmento para os brasileiros. Antenada às necessidades do mercado e aos consumidores, a BYD lançou o modelo pensado para jovens de todas as idades, que são interessados por carros tecnológicos, conectados, eficientes, sustentáveis e que ainda proporcionam tecnologia de ponta, design exclusivo e trazem preço competitivo.

Feito para aqueles que vivem com espírito jovem, que estão sempre conectados e prontos para a próxima aventura urbana, o Yuan Pro é a opção descolada, 100% elétrico e perfeito para todas as dimensões. O preço público sugerido (PPS) é de R$182.800,00.

Reforçando a estratégia da BYD de acelerar a transição do país em direção a um futuro mais eletrificado, a estreia do modelo torna possível o acesso à mobilidade elétrica, atendendo o desejo dos brasileiros de ter na garagem um veículo 100% elétrico com excelentes atributos, como autonomia de 380 km (NEDC), 177cv de potência e 29,0 kgfm de toque máximo, entregando um tempo de aceleração de 0 a 100 km/h de apenas 7,9 segundos.

Testes feitos no Brasil, seguindo o método do Inmetro, revelam que o Yuan Pro alcançou uma autonomia de 390 km no ciclo urbano e 316 km no ciclo estrada. O uso urbano e estrada, atingindo uma autonomia combinada de 356 km, ao aplicar a correção de 30%, o SUV compacto atinge 250 km pelo PBEV. Na conversão, o consumo de energia do Yuan Pro para combustão é o equivalente a 56 km/l de gasolina. Já a tomada de recarga é do tipo 2, CCS2, e pode chegar a 65kW de potência, fornecendo 180 km de autonomia em apenas 20 minutos.

Design moderno e opções de cores

Inspirado na atitude espontânea da juventude urbana, o Yuan Pro adota uma linguagem mais moderna, com o icônico visual criado pelos designers da marca, influência das linhas geométricas e pedras preciosas. A individualidade pode ser definida por meio da diversa gama de cores que o modelo oferece: Azul Petróleo, Rosa Queimado, Verde, Cinza e Branco. Dando cor ao interior elegante, o Yuan Pro tem acabamento premium na cor Cinza Areia, e exclusivo para a versão Rosa, o design unifica o exterior com o interior em Rosa Pêssego.

Com 1675 mm de altura, 4310 mm de comprimento, 1830 mm de largura e porta-malas de 265 litros, o SUV compacto combina estilo com funcionalidade, um equilíbrio entre o espaço interno e a manobrabilidade. E com isso, o Yuan Pro detém um dos melhores raios de giro do mercado e é mais fácil de manobrar.

O SUV compacto apresenta a icônica tela giratória de 12,8” com borda estreita, painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8, controle automático de climatização de duas zonas, câmera panorâmica 3D de 360º, estação de carregamento móvel, carregamento sem fio para smartphones Apple e Android, conexão com internet, GPS integrado e Sistema de Cockpit Inteligente da BYD, com comandos de voz intuitivos e atualizações de sistema Over-The-Air, que podem ser feitos remotamente como um smartphone. Ainda oferece compatibilidade para acesso com cartão NFC (Near Field Communication ou, em português, Comunicação por Campo de Proximidade), tornando possível destravar o carro com um cartão ou pelo smartphone.

Tecnologia inteligente e conectividade

O Yuan Pro utiliza a inovadora e-platform 3.0, desenvolvida exclusivamente para veículos elétrico, que, além de muitas possibilidades de configuração de carroceria, traz eficiência e segurança. Equipado com o que há de mais tecnológico na BYD, um dos destaques do SUV é o novo sistema 8 em 1, onde todos os componentes do powertrain, motor, carregador, conversor, inversor, controlador estão conectados de uma forma totalmente eficiente, trazendo o melhor desempenho para um veículo elétrico.

Além da e-platform 3.0, o Yuan Pro conta também com a bateria Blade, tecnologia revolucionária desenvolvida pela BYD, com capacidade de 45,1 kWh que entrega eficiência energética, estabilidade e segurança.

Pensando em comodidade, o veículo oferece ajuste elétrico em seis posições para o banco do motorista e em quatro posições para o banco do passageiro. Quando o assunto é segurança, os cintos de segurança dianteiros possuem pré-tensionamento e alerta sonoro, e o SUV possui6 airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro). O SUV ainda suporta mais de 10 toneladas de pressão por centímetro quadrado, sendo mais seguro no caso de uma batida, com 80% do veículo construído com aço de alta resistência.

Para completar, é oferecido o Pacote ADAS 1 de segurança, que engloba funções que atuam para melhorar a segurança dos ocupantes, como Sistema de Direção Assistida Elétrica (C-EPS), Freios ABS, Controle de Tração, Sistema de Distribuição da Força de Frenagem, Assistência de Partida em Rampas (HHC), Função de Frenagem Confortável, Controle de Cruzeiro (CC), Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB), função Autohold (AVH), Sistema Direto de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) e Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC).

APP BYD Recharge: Para Carregamento de Veículos Eletrificados

Seguindo a onda tecnológica do Yuan Pro, a BYD anuncia a versão do aplicativo de recarga “BYD Recharge” para a central multimídia do carro, mais uma facilidade para os consumidores. Através do aplicativo, o motorista pode localizar rapidamente as estações de carregamento próximas, verificar sua disponibilidade em tempo real e ver se estão livres, ocupadas ou temporariamente fora de serviço.

Com a função de busca intuitiva, é possível encontrar estações de carregamento por nome, localização e muito mais. Se precisar de um tipo específico de carregador, existem filtros inteligentes para encontrar carregadores rápidos ou outras opções que atendam às necessidades.

Encontrar a estação de carregamento mais próxima para o seu veículo eletrificado nunca foi tão fácil! Seja para o seu trajeto diário ou para planejar uma longa viagem, o BYD Recharge garante que você sempre tenha a energia de que precisa para seguir em frente com confiança. (Fotos: BYD/Divulgação).