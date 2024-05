BYD nomeia novos grupos e amplia suas concessionárias

A BYD anunciou a nomeação de novos grupos para expandir sua rede de concessionárias, iniciativa que revela o compromisso em fortalecer cada vez mais a sua presença no país e oferecer um atendimento de excelência ao mercado. A ampliação também reforça o objetivo da marca em promover parcerias estratégicas e colaborativas em diferentes regiões.

Mais 13 novos grupos foram nomeados e estarão à frente de futuras unidades. O Grupo Grand Brasil será responsável por outras duas concessionárias em São Paulo: uma localizada no bairro do Ibirapuera e mais uma na cidade de Barueri. Ainda na capital paulista, os Grupos T-Line/DHG Mori se uniram e foram nomeados para a futura unidade que será aberta na Avenida dos Bandeirantes.

No interior paulista, o Grupo Mover começa na rede BYD nas cidades de Franca-SP e Sertãozinho-SP. Completando as novidades da região Sudeste, o Grupo Carbel inicia atividades com a marca, com três concessionárias em Minas Gerais: na capital Belo Horizonte (Savassi e Antonio Carlos) e na cidade de Contagem.

O tradicional Grupo Via 1 é o parceiro de três lojas no Nordeste (Salvador, Recife e Fortaleza). Aliás, a capital baiana irá receber duas novas concessionárias BYD. Além do Grupo Indiana, responsável pela futura loja de Lauro Freitas-BA, o grupo Oliveira Neto foi nomeado para a cidade de Vitória da Conquista-BA e o experiente Grupo Primavia passará a atuar nas cidades de Barreiras e Luis Eduardo Magalhães, no oeste baiano. Com foco ainda no Nordeste, Piauí terá mais uma concessionária da marca, na cidade de Parnaíba, do Grupo Jelta.

O Sul do país também ampliará a atuação da BYD no Brasil. O Grupo Via Porto é o parceiro em mais três lojas: Porto Alegre (RS), Gravataí (RS) e Criciúma (SC), enquanto o Grupo Barigui foi nomeado para as futuras lojas de Curitiba (PR) e Guarapuava (PR). No Centro-oeste, o Grupo Bali (Brasília/DF) fecha a lista de recentes nomeações.

“Todas essas nomeações vão consolidar ainda mais a nossa atuação em regiões já atendidas e outras que possuem uma demanda crescente pelos modelos eletrificados da marca, que se tornaram sucesso no Brasil. Nossa rede de concessionárias está se fortalecendo e aumenta a capilaridade, permitindo a presença da marca cada vez mais próxima do consumidor”, finaliza Henrique Antunes, diretor de vendas da BYD no Brasil. (Foto: BYD/Divulgação).