BYD Energy passa a vender carregadores rápidos no Brasil

O pioneirismo em soluções sustentáveis e energia limpa sempre foram grandes diferenciais da BYD Energy no Brasil. A mais recente iniciativa que reforça esse compromisso é a ampliação de sua atuação no mercado: a empresa confirmou o lançamento de carregadores veiculares rápidos e ultrarrápidos no país, dando início a uma nova modalidade de vendas e negócios. O objetivo principal é contribuir com soluções de alta tecnologia para a expansão da infraestrutura no país, trazendo a sustentabilidade, desde a geração de energia até o produto final, o veículo eletrificado.

Um dos principais nichos que a empresa pretende atender é representado pelos hubs de recarregamento, que devem ter um grande e rápido crescimento, principalmente em postos de combustível, shoppings, aeroportos e estacionamentos. São investidores que buscam trabalhar com energia como um novo negócio. “A ideia é dar suporte e atender essa demanda emergente no mercado, com produtos de alta tecnologia, eficientes e confiáveis, que possibilitem o rápido carregamento da bateria do veículo. Nosso foco principal é melhorar a experiência do usuário de carros eletrificados”, diz Rodrigo Garcia, gerente de P&D da BYD Energy.

O novo lineup de produtos BYD conta com dois carregadores AC (corrente alternada), de 7 Kw/h e 22 Kw/h, os modelos DC (corrente contínua) de 60 Kw/h, 120 Kw/h e 200 Kw/h, além do Net Serial Series, de 210 Kw/h, um modelo de ultratecnologia. “Temos uma unidade instalada nas dependências da BYD, em Campinas, talvez a única do seu tipo no Brasil. Sua principal vantagem é estar associada ao armazenamento direto de energia (bateria), uma das características mais fortes da marca. O carregador Net Serial Series conta com um consumo mais equilibrado de energia, aliviando a rede, diferentemente dos carregadores rápidos, que absorvem energia de forma muito acentuada”, destaca Garcia.

Outra vantagem adicional do recarregador Net Serial Series é que o produto absorve três vezes menos energia da rede em relação à potência que entrega. “Essa unidade entrega até 210 Kw/h e seu consumo não passa de 60 kw/h”, ressalta Garcia. “No Brasil, o maior desafio para o recarregamento rápido é a infraestrutura de rede. Esse recarregador chega para facilitar e solucionar definitivamente essa situação. Assim, mesmo em locais mais distantes, é possível a instalação de um recarregador ultrarrápido ligado a uma bateria de armazenamento”, explica.

Alta confiabilidade

Os produtos BYD são conhecidos por sua grande confiabilidade. Os novos modelos contam com alta qualidade, resistência e durabilidade, próprios para operações comerciais. Podem ficar em funcionamento durante 24 horas por dia. São carregadores muito eficientes, que terão os principais recursos para desenvolvimento nas plataformas existentes, e a possibilidade de novas ferramentas no futuro. Mas o grande diferencial será o serviço de pós-venda que a BYD oferecerá ao mercado, uma das principais reclamações de clientes desse tipo de equipamento.

O pós-vendas BYD vai contar com profissionais altamente capacitados, com objetivo de trazer a total satisfação do cliente trazendo mais segurança ao mercado e aproximando ainda mais o público potencial da marca.

Os preços competitivos serão um atrativo à parte da nova linha de carregadores BYD. “Nossos recarregadores oferecem uma das melhores relações custo-benefício, com alta qualidade e tecnologia, o que é padrão BYD”, reforça Garcia. Vale ressaltar que os carregadores BYD já incluem um aplicativo próprio de gestão e toda a linha terá dois anos de garantia.

Garcia lembra que o Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do globo terrestre e pode oferecer uma grande contribuição na luta pela redução na emissão de poluentes. Segundo o executivo, o Brasil é a nação que tem o maior potencial de descarbonização com a eletrificação da frota, diferentemente de outras regiões com grandes centros urbanos, que promovem a eletrificação, mas ainda utilizam fontes de energia não renováveis, como carvão mineral. Outro fato relevante é que a BYD possui a solução completa, ou seja, atua na geração, armazenamento e mobilidade, sendo a única fabricante com essa característica no mundo.

Novos carregadores BYD

Confira os detalhes dos novos produtos que a BYD Energy traz para o mercado brasileiro.

BYD-EVC-1SXP07 (7 Kw) / BYD-EVC-1SXP22 (22 Kw)

Design sofisticado e compacto, é indicado para uso residencial ou público, com carregamento CA (corrente alternada). Permite o monitoramento de status e controle do carregamento, além de acesso remoto. Conectado à rede, seu software mantém-se sempre atualizado. Conta com display HD de 14 cm de diâmetro e led com o status do carregamento. (Produto importado).

BYD-EVC-2SXM60 (60 Kw) / BYD-EVC-2SXM120 (120 Kw)

Estação de recarga com design moderno e robusto, é indicada para ambientes públicos ou privados que exigem carregamento rápido em CC (corrente contínua). Assegura monitoramento de status e controle do carregamento e acesso remoto. Tela de 15 polegadas touchscreen de alta resolução e leds que indicam status do carregamento. Pode ser personalizada para carregamento simultâneo com faixa de tensão de 150 – 1000V. Adequada para veículos de passeio e pesados. (Produto importado).

BYD-EVC-2SGZ150 GRID ZERO (150 Kw)

Carregador com um sistema de armazenamento de energia (ESS) integrado, utilizando bateria de lítio ferro-fosfato. Com o sistema de gerenciamento EMS, é possível otimizar a demanda de energia entre rede, baterias e veículos eletrificados. Seu design sofisticado é adequado para estacionamentos, centros comercias e Hubs para uma experiência de mobilidade elétrica. Sua característica modular oferece alta estabilidade e possibilita uma operação fácil e simples alcançando uma implantação flexível e serviço uniforme. Possui display de 19” touch screen de alta resolução e programação automática de carregamento, além de reconhecimento automático plug-in. Permite até dois bancos de bateria, carregamento simultâneo personalizado, e ampliação de potência de carregamento.