BYD apresenta plano de investimentos para o Brasil

Uma reunião na manhã desta quarta-feira (24/01) no Palácio da Alvorada, em Brasília, marcou a entrega de um modelo BYD Tan para uso em comodato pela Presidência da República durante o prazo de um ano.

O presidente da BYD Brasil, Tyler Li, o conselheiro especial, Alexandre Baldy, e a responsável pelo Departamento Jurídico da greentech, Gabriela Masetto, participaram da entrega em um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama, Janja da Silva, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

A primeira-dama dirigiu dentro do Palácio da Alvorada e destacou a importância de incentivar a mobilidade sustentável. “Dirigindo um carro BYD elétrico, com energia limpa e sem poluição, é um exemplo para que o Brasil possa chegar a frota de carros que não polua”, destacou Janja da Silva.

Os executivos da BYD também aproveitaram o encontro para apresentar ao presidente um relatório detalhado do plano de investimentos no Brasil, com foco na construção da fábrica de carros em Camaçari, na Bahia, que terá início nas próximas semanas.

“A BYD vai investir R$3 bilhões no complexo de Camaçari, que terá capacidade inicial de produzir 150 mil carros por ano e será a primeira fábrica de automóveis da empresa fora da Ásia. O novo polo industrial deve gerar 10 mil postos de trabalho (empregos diretos e indiretos) e os processos de seleção já foram iniciados. A ideia é priorizar a mão de obra local, por intermédio da capacitação e total integração entre os colaboradores brasileiros e chineses”, afirmou Tyler Li, presidente da BYD Brasil.

Assim, a empresa também pretende fortalecer e consolidar a economia local, gerando novas oportunidades, inclusive com a criação de um grupo de fornecedores para atender a futuras demandas. Ainda na Bahia, a BYD vai criar um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, que terá entre os objetivos desenvolver tecnologia de um motor híbrido-flex, para combinar o etanol com o motor elétrico.

O Brasil é um país estratégico para a BYD, que pretende fortalecer e incentivar o mercado de energia limpa e incentivar o desenvolvimento de políticas que apostem em um consumo consciente. Atualmente, a empresa possui em seu lineup o que existe de mais eficiente e tecnológico na produção de automóveis e é referência mundial no que diz respeito às baterias elétricas. A marca é uma greentech com mais de 90 mil engenheiros e que domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de energias limpas, produzindo painéis solares, baterias e veículos elétricos e presente em todos os continentes.