Brose é parceira da Fundação Iochpe no Paraná

A Brose do Brasil, líder em sistemas de acesso veicular, começa 2024 reforçando o seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico da comunidade do entorno de sua planta em São José dos Pinhais (PR), por meio de apoio a projetos voltados à educação. Em fevereiro, a empresa inicia o Formare, programa de qualificação profissional, criado e conduzido pela Fundação Iochpe e destinado a jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social. A primeira turma conta com 20 participantes, selecionados entre 56 inscritos, que terão aulas ministradas, voluntariamente, por 42 funcionários, conforme áreas de formação ou atuação.

Com dez meses de duração, o programa terá aulas práticas e disciplinas teóricas, como Organização empresarial; Comunicação oral e escrita; Relacionamento e cidadania; Informática aplicada; Matemática aplicada e lógica; Criatividade e inovação; entre outras.

Os jovens contarão com todo suporte da Brose do Brasil, como transporte, almoço no refeitório da empresa, material didático, uniforme e bolsa-auxílio. Ao final, os alunos aprovados receberão certificado emitido pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).

“O Formare é a prova de que a atuação social das empresas é fundamental e uma oportunidade de crescimento para todos. Ao nos aliarmos à Fundação Iochpe, estamos fortalecendo a sociedade, a própria Brose e a nós mesmos. Com o programa, somando competências e disposição, seremos mais uma força que impulsiona o sonho, o progresso e a esperança de milhares de jovens. Vamos construir um futuro melhor. Um futuro em que todos têm a chance de prosperar”, diz Murilo Matta, presidente da Brose do Brasil e um dos educadores.

Criado há mais de três décadas, os números do Formare atestam a sua relevância. Segundo dados da Fundação Iochpe, neste período, foram mais de 25 mil jovens qualificados, com mais de 90% de inserção no mercado de trabalho. Atualmente, o programa conta com mais de 40 empresas apoiadoras e mais de 4 mil educadores voluntários.