Bridgestone apresenta dicas para dirigir nesse período de chuvas

Em meio às adversidades climática do mês de janeiro, dias chuvosos e direção formam uma combinação arriscada. Conduzir sob chuva e neblina exige atenção redobrada e precauções especiais ao condutor. Nesse cenário, a Bridgestone separou oito dicas aos motoristas para uma direção mais segura e responsável.

Pneus: Verifique regularmente a pressão dos pneus e a profundidade dos sulcos de acordo com o indicador TWI. Para ter um desempenho ideal na chuva, selecione um pneu com design de banda de rodagem e compostos de borracha que ofereçam recursos aprimorados de direção em piso molhado, como o Turanza T005;

Velocidade moderada: Reduzir a velocidade irá melhorar a distância de parada para evitar frear repentinamente, ajudando também a se adaptar às condições escorregadias da pista. Ao frear, acelerar ou virar, evite movimentos bruscos e abruptos;

Distância segura: Mantenha uma distância segura do veículo à frente para garantir tempo de reação suficiente. Como os outros carros podem não ter pneus adequados para a direção em pavimento molhado, fique alerta nas placas de parada e nos semáforos vermelhos;

Faróis acesos: Mantenha os faróis ligados mesmo durante o dia para ajudar a aumentar a visibilidade;

Verifique seus limpadores: Certifique-se de que os para-brisas e os espelhos estejam limpos para uma visão clara. Caso necessário, instale novas palhetas para garantir uma boa visibilidade;

Aquaplanagem: Evite transitar por áreas alagadas; a profundidade da água pode ser enganadora e causar danos ao veículo. Neste caso, deve-se manter a calma e não pisar no freio bruscamente, mas sim reduzir a velocidade aos poucos e assegurar que o veículo continue em linha reta;

Freios em boas condições: Cheque regularmente os freios para garantir uma resposta eficaz. Sua verificação é essencial para manter a segurança sobretudo durante o período de chuvas;

Evite ultrapassagens: Nos dias chuvosos, a pista molhada deixa qualquer manobra mais arriscada. Para aumentar a segurança, o motorista pode manter a faixa da direita como medida de proteção, já que terá mais espaço para realizar uma manobra de emergência em caso de eventos inesperados.

“Os condutores precisam estar preparados para as fortes chuvas de verão que estão ocorrendo. As ruas ficam mais escorregadias prejudicando o controle, tempo de frenagem e a visibilidade. Por isso, manter o veículo com boa manutenção e dirigir com segurança é essencial”, comenta Roberto Ayala, Gerente de Engenharia de Vendas da Bridgestone.

Pensando no conforto e bem-estar do motorista, a Bridgestone conta com uma ampla rede de revendedores oficiais espalhada por todo o país, pronta para atender as mais diversificadas demandas de seus clientes e realizar todas as manutenções preventivas e necessárias para evitar problemas durante a condução, acesse https://www.bridgestone.com.br/pt/catalogo-de-produtos para escolher o pneu ideal para o seu veículo e com a tecnologia necessária para o seu dia a dia.