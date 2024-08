Brazil Classics Kia Show 2024 vai movimentar Araxá-MG

A cidade de Araxá, em Minas Gerais, se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do calendário automobilístico brasileiro. O Brazil Classics Kia Show é considerado internacionalmente como o melhor e mais charmoso encontro de carros antigos do país. A montagem da estrutura já começou e promete transformar o cenário do Parque do Barreiro entre os dias 4 e 8 de setembro.

O evento chega a sua 25ª edição em Araxá. Ao longo dos anos ficou conhecido mundialmente pelo rigor e o zelo na seleção das máquinas expostas e porque ganha ares de sofisticação em um cenário que reúne a arquitetura imponente do castelo do Grande Hotel do Barreiro e os jardins projetados por Burle Marx. Serão cinco dias com extensa programação que inclui ainda o leilão de automóveis, um desfile de carros antigos com premiação por categorias, uma feira de peças e atividades culturais.

O Encontro Nacional de Carros Antigos em Araxá – Brazil Classics Kia Show 2024 – é uma realização do Veteran Car – MG, com o patrocínio máster da Kia. As atividades culturais são realizadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Programação:

Dia 04/09 – quarta-feira:

Das 14 às 18 horas – Credenciamento e colocação dos automóveis da exposição.

Dia 05/09 – quinta-feira:

Das 8 às 18 horas – Credenciamento e colocação dos automóveis da exposição;

14 horas – Blue Haze Blues Band;

16 horas – Latitude 19;

18 horas – Coquetel de boas-vindas aos participantes.

Dia 06/09 – sexta-feira:

12 horas – Irmãs Cola;

13 horas – BeJazz;

14h40 – Marco Lobo & Marcos Assunção;

16 horas – Passeio/desfile pela cidade de Araxá;

16h10 – Cuca Teixeira Trio;

16 horas – Estátua Viva;

17 horas – Leilão de automóveis antigos;

17 horas – Fechamento da Exposição;

17h30 – Abertura oficial do evento;

17h30 – Ludy Rocha – Hino Nacional;

18h30 – Tiago Martins e convidados.

Dia 07/09 – sábado:

11 horas – Estátua Viva;

11h30 – Arteria Trio;

12h30 – Circo do Asfalto;

13 horas – Like a Rolling Stone;

14 horas – Flash Mob CDK;

14 horas – BeJazz;

14 horas – Palestra “Willys Itamaraty Executivo, a história e seus personagens”.

15 horas – Assembleia da FBVA;

15 horas – Vi-Voz;

15 horas – Estátua Viva;

16h30 – Palestra Cultura Alimentar Mineira;

16h50 – Toca do Tatu;

18 horas – Premiação dos carros em destaque.

Dia 08/09 – domingo:

7 horas – Retirada dos veículos.

Serviço:

Brazil Classics Kia Show 2024:

Data: 4 a 8 de setembro;

Local: Grande Hotel e Termas de Araxá;

Entrada: Gratuita;

Mais informações: www.brazilclassics.com.br.

(Fotos: Brazil Classics Kia Show 2024/Divulgação).