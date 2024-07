BMW X2 e BMW iX2 chegam ao Brasil renovados

Ser pioneiro exige pensar fora da caixa e ditar tendências do futuro. Há 17 anos, a BMW apresentou o conceito do Sports Activity Coupé. O primeiro SAC do mundo foi bastante questionado pelo design diferente em relação aos outros modelos do mercado na época. O futuro, no entanto, comprovou que os engenheiros do BMW Group estavam certos. A cada ano que passa, essa carroceira é cada vez mais desejada. Prova disso são os totalmente novos BMW X2 e BMW iX2, que acabam de chegar ao Brasil.

Os novos BMW X2 e BMW iX2 têm um design distinto e expressivo, mostrando uma clara diferenciação do Sports Activity Vehicle (SAV) da marca, o BMW X1. As diferenças vão muito além do caimento acentuado do teto, característica principal dos veículos com DNA Coupé. Eles chagam com preço de: BMW X2 xDrive20 M Sport – R$ 388.950 e BMW iX2 xDrive30 M Sport – R$ 443.950.

O novo BMW X2 cresceu 19,4 cm em comprimento em relação ao seu antecessor, chegando a 4,55 m de comprimento. Ainda na fita métrica, o modelo cresceu 2,1 cm em largura (totalizando 1,84 m), e mais 6,4 cm em altura (1,59 m). Com 2,69 m de entre-eixos (2 cm a mais que o modelo anterior), o novo BMW X2 melhora o espaço interno para os ocupantes. O porta-malas tem capacidade de carga que varia de 560 a 1.470 litros, dependendo do rebatimento dos bancos. Já o BMW iX2, por conta das baterias, oferece espaço entre 525 e 1.400 litros. Na dianteira, o visual exclusivo do BMW X2/iX2 tem marcantes faróis de LED adaptativos e uma grade em forma de rim BMW quase hexagonal, que – pela primeira vez no segmento compacto premium – é equipada com a iluminação de contorno BMW Iconic Glow.

A linha do teto, que flui ao longo de um caminho ininterrupto até a traseira, cria uma silhueta esbelta em formato de coupé e proporções no estilo característico de um SAC da BMW. Na traseira, as caixas de rodas mais robustas dão visual mais musculoso ao modelo. Um spoiler embutido na tampa do porta-malas e um para-choque traseiro com design esportivo completam o visual do modelo. Ambos estão disponíveis com o pacote estético M Sport, com detalhes exteriores aerodinamicamente otimizados. As rodas são de 20 polegadas nas variantes a combustão e elétrica, cada um com um desenho exclusivo.

Por dentro, os modelos compartilham praticamente tudo. O principal destaque fica para o BMW Live Cockpit Professional, uma incrível tela curvada — composta por duas peças, de 10,25” (painel de instrumentos) e 10,7” (multimídia). É o mesmo equipamento utilizado no BMW X1/iX1, equipado com o novo Sistema Operacional 9, que exibe as informações de maneira atraente e intuitiva. A única diferença entre X2 e iX2 fica para os paddle-shifts, utilizado no X2 a combustão para troca de marchas e no iX2 para ativar o boost temporário de potência.

Na parte frontal do console central estão dois porta-copos e uma bandeja para smartphone com iluminação indireta e carregamento sem fio. Os bancos esportivos são exclusivos da dupla X2 e iX2 e proporcionam para o motorista e passageiros uma experiência diferenciada e instigante. Debaixo do capô, o BMW X2 xDrive20i usa um motor BMW TwinPower Turbo 2.0 litros (1.998cm³), quatro cilindros em linha, de 204 cv e 300 Nm de torque. O câmbio é Steptronic automático de 7 marchas. Com esse conjunto, o X2 a combustão acelera de 0 a 100km/h em apenas 7,4 segundos e a velocidade máxima é de 231 km/h.

Já o BMW iX2 é movido por dois motores, localizados um em cada eixo, resultando em uma tração integral xDrive. Ambos os motores fornecem uma potência combinada de 230 kW / 306 cv e um torque total de 494 Nm. Com o modo boost temporário, acionado por 10 segundos, a potência sobe para 313 cv. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,6 segundos. Posicionada no assoalho, a bateria de alta tensão do BMW iX2 tem capacidade total de 64,8 kWh. São até 337 km de alcance, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro.

O BMW iX2 carrega 100% de sua bateria em 6h30m na BMW Wallbox configurada em 11 kW. Para garantir a recarga em casa e em viagens, um carregador de alta potência acompanha o carro: o carregador Flex Charger portátil, que oferece potência de até 11 kW. O carregador possui padrão de tomada tipo-2, internacional, compatível com todos os veículos BMW e de outras marcas. Para recarga em carregadores ultrarrápidos de 100 kW, são necessários 38 minutos para recarregar de 10 a 80%, faixa de recarga mais comum em deslocamentos.

No quesito conectividade, os novos BMW X2 e iX2 conta com o BMW ConnectedDrive, que fornece serviços como: Chamada de Emergência Inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos. Destaque para Digital Key plus que substitui as chaves físicas do veículo para a abertura das portas. Contando com a mais nova, rápida e segura tecnologia, chamada de UWB (banda ultra larga), não há mais a necessidade de aproximar o smartphone ou smartwatch da maçaneta do veículo para abri-lo e do carregador sem fio no console para ligar o motor. A tecnologia está disponível para modelos compatíveis da Apple e Samsung. O cliente também pode compartilhar chaves de forma totalmente digital, por envio de mensagem.

Há ainda os serviços remotos que podem ser acionados a partir do app My BMW, como trancar e destrancar as portas, buzinar, climatizar, localizar o veículo e enviar destinos diretamente ao sistema de navegação. Ainda é possível utilizar aplicativos de smartphones, com preparação para Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Entre os equipamentos disponíveis, sistema Parking Assistant Plus (que auxilia o motorista a estacionar), ar-condicionado com controle digital automático, BMW Comfort Access 2.0 (destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave, além de possibilitar a abertura do porta-malas através da aproximação do pé no para-choque traseiro), Driving Assistant Professional (assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções), Head-Up Display, teto solar panorâmico e sistema de som Harman Kardon.

Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant, capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos, sendo ativado por comando de voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra frase que for programada pelo motorista. O modelo pode ainda se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes, além de estar apto para receber atualizações remotas de software quando disponíveis. (Fotos: BMW/Divulgação).