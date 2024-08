BMW R 12 chega com motor boxer e estilo clássico

Anunciada em maio, a BMW R 12 está oficialmente lançada no Brasil. Totalmente nova no lineup da BMW Motorrad Brasil, o modelo mescla o visual clássico com uma condução confortável e o poderoso motor boxer tradicional da BMW. Preços de lançamento: BMW R 12: R$ 89.900; BMW R 12 Cruiser: R$ 94.900; e BMW R 12 Option 719: R$ 105.900.

A BMW R 12 chega ao Brasil equipada com um motor boxer de 1.170 cilindradas, que entrega 95 cv de potência a 6.500 rpm e 110 Nm de torque aos 6.000 rpm garantindo o desempenho e confiabilidade em quaisquer situações de pilotagem. O câmbio é de seis marchas e a motocicleta tem tanque de combustível com 14 litros de capacidade, sendo 3,5 litros de reserva.

Na fita métrica, a nova BMW R 12 tem 2,20 m de comprimento, 0,83 m de largura, 1,1 m de altura e 1,52 m de entre-eixos. O banco do piloto tem altura de 0,75 m e o modelo pesa 227 kg em ordem de marcha.

A BMW R 12 chega ao Brasil com o tema “Da sua maneira”, reforçando o poder de liberdade que o modelo oferece. O visual aposta nas linhas de uma motocicleta clássica com uma pilotagem confortável e em posição relaxada, graças ao banco baixo e o guidão largo. O design é clean e as linhas harmônicas, com uma pegada retrô-moderna bastante instigante. O escapamento com saída dupla e traseira curta dão o tom de esportividade típico das motos da BMW Motorrad. As rodas são de 19 polegadas na dianteira e 16 polegadas na traseira.

Três versões estão disponíveis no Brasil: BMW R 12, BMW R 12 Cruiser e BMW R 12 Option 719. Disponível na cor preta, a BMW R 12 é a porta de entrada do modelo. Dentre seus equipamentos, destacam-se o ABS Pro otimizado para curvas, Controle de Pressão dos Pneus, Controle de Tração, Controle de Freio Motor, Farol Pro com iluminação adaptativa em curvas, Modos de pilotagem Rock & Roll, Painel TFT de 3,5 polegadas e conectividade, Sistema de partida com chave presencial, Sistema de frenagem parcial integral, Suspensão dianteira invertida e tomada 12v.

A BMW R 12 Cruiser é a versão intermediária do modelo e está disponível na cor vermelha. Ela conta com todos os equipamentos da versão anterior, somados ao Assistente de Partida em Subidas, Assistente de Trocas de Marchas PRO, Controle de velocidade de cruzeiro e manoplas aquecidas.

Versão topo de linha da nova BMW R 12, a Option 719 está disponível exclusivamente na cor cinza e conta com todos os equipamentos das versões anteriores, mais Alarme Antifurto, Banco Option 719, Kit Passageiro, Rodas Raiadas pretas Option 719 e detalhes com acabamentos fresados Option 719, como manetes, pedais, espelhos na ponta do guidão e tampas do cabeçote. Todas as versões têm três anos de garantia e o modelo já está disponível para reserva nas concessionárias BMW Motorrad de todo o Brasil. (Fotos: BMW Motorrad/Divulgação).