BMW oferece condições especiais para vários modelos em maio

O mês de maio traz novas oportunidades para adquirir o BMW dos seus sonhos, com condições vantajosas e flexíveis oferecidas pela BMW Serviços Financeiros. Entre as novidades, o BMW 320i M Sport é oferecido com taxa de 0% ao mês, financiamento em 24 meses e entrada a partir de 60%.

Destaque também para o BMW iX1 eDrive20 X-Line oferecido por R$ 359.950. O modelo conta, ainda, com Wallbox, FlexCharger e vêm também com o programa BMW Service Inclusive (BSI) de forma gratuita por quatro anos, sem restrição de quilometragem. O BSI é um serviço abrangente que proporciona manutenção para veículos BMW, com suporte em concessionárias autorizadas ao redor do mundo, sem custo adicional para os serviços contemplados.

Para os entusiastas da tecnologia híbrida, a BMW oferece o X3 xDrive30e X-Line e X3 xDrive30e M Sport. Equipados com um avançado sistema híbrido plug-in, o modelo oferece uma condução eficiente e responsável, combinando um motor a combustão interna e elétrico para redução de emissões e aumento de eficiência. É possível adquiri-los com taxa de 0,99% ao mês, financiamento em 24 meses e entrada a partir de 60%.

Há também a linha completa de veículos elétricos BMW iX, incluindo as versões iX xDrive40, iX xDrive50 Sport e iX M60, disponíveis com taxa de 0% ao mês, financiamento em 36 meses e entrada a partir de 50%.

Para os que desejam adquirir modelos chancelados pelo BMW Premium Selection (BPS), programa oficial de veículos seminovos da marca BMW que oferece aos clientes a garantia de fábrica por dois anos, sem limite de quilometragem, bem como assistência 24 horas em todo o território nacional, a oferta atual é de taxa de 0% ao mês, aplicável para os veículos elétricos, e 0,49% ao mês, para os demais modelos, com saldo em 24 meses e entrada a partir de 60%.

BMW X3 xDrive30e

SUV híbrido que oferece um equilíbrio entre eficiência energética e desempenho dinâmico. Com um sistema de propulsão híbrido plug-in, o X3 xDrive30e combina um motor a gasolina com um motor elétrico para proporcionar uma condução suave e eficiente. Seu interior espaçoso e repleto de tecnologia oferece conforto e conveniência para todos os ocupantes, enquanto seu design exterior expressa uma presença imponente e atlética nas estradas.

BMW iX1 eDrive20 X-Line

O BMW iX1 eDrive20 X-Line é movido por um motor, montado no eixo dianteiro, com potência de 204 cv (150 kW) e um torque total de 250 Nm. Posicionada no assoalho, a bateria de alta tensão do BMW iX1 tem capacidade total de 64,7 kWh. Com isso, pode oferecer até 332 quilômetros de alcance, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Em carregadores ultrarrápidos, de 100 kW, o BMW iX1 é recarregado em apenas 38 minutos, de 10 a 80%. Ou pode ser recarregado em 6h30 no Flex Charger configurado em 11kW.

BMW iX

Equipado com tração integral xDrive de série, o modelo apresenta diferenciais visuais exclusivos, sendo pioneiro no design da nova geração BMW, incluindo a tecnologia Shytech, visual minimalista, console totalmente inovador e telas curvas. Além disso, o design Shytech contribui para o coeficiente aerodinâmico do modelo, otimizando assim a eficiência e autonomia dos veículos. Com performance e alcance invejáveis, o modelo ainda é repleto de tudo que há de mais moderno no BMW Group no quesito tecnologia. Até mesmo a grade dianteira, produzida com nanotecnologia, é capaz de se recuperar de pequenos danos por conta própria. Responsável por proteger boa parte dos sistemas semiautônomos e de segurança ativa que equipam o BMW iX, a grade guarda outra tecnologia. Pequenos filamentos de aquecimento são responsáveis por limpar e/ou secar a superfície para manter todos os sistemas em pleno funcionamento. O modelo é oferecido nas versões iX xDrive40, iX xDrive50 Sport, iX M60. (Foto: BMW/Divulgação).