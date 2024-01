BMW Motorrad celebra 100 anos com o melhor resultado da história

No ano de seu 100º aniversário, a BMW Motorrad entregou 209.257 motos e scooters aos clientes, 3,1% a mais que no ano anterior e o maior volume de vendas já registrado na história da empresa. As regiões da Europa, Ásia e América Latina, em particular, deram uma contribuição significativa para esse marco, com números de vendas recordes. Alemanha e América do Norte também contribuíram para o resultado recorde com fortes vendas. O convincente portfólio de produtos, com oportunidades em vários segmentos, e o lançamento no mercado de novos e populares modelos, como a potente BMW M 1000 R ou o ícone do enduro de turismo, a BMW R 1300 GS — já à venda em alguns mercados internacionais —, foram determinantes para o sucesso em 2023.

Markus Flasch, Head da BMW Motorrad: “Gostaria de agradecer aos nossos clientes em todo o mundo pela grande confiança depositada na marca novamente em 2023. Com um resultado recorde no nosso ano de centenário, a BMW Motorrad continua a ser a número um do mundo no segmento Premium de motocicletas e scooters e demonstra, mais uma vez, a orientação estratégica de sucesso da marca. A nossa liderança de mercado em numerosos segmentos se baseia na liderança em inovação, na nossa gama de produtos altamente atrativa e na força de nossa marca. Com base nestes três fatores principais de sucesso, a BMW Motorrad está idealmente posicionada e estou muito confiante de que teremos excelentes resultados no ano de 2024”.

América Latina se consolida como região, com 12% do volume global

Com 26.378 unidades vendidas (+4%), o maior resultado da empresa na América Latina, a BMW Motorrad se consolida como líder regional, tornando a América Latina uma região-chave para a BMW Motorrad, participando com mais de 12% do total das vendas globais. O desempenho geral da BMW Motorrad na região é excelente, uma vez que a marca é líder do segmento no Brasil, na Colômbia, no Chile e no México.

O mercado brasileiro, que também conta com uma fábrica da BMW Motorrad em Manaus, obteve desempenho espetacular, com 14.106 motocicletas (+ 8%). Com esse resultado, pela primeira vez acima de 14 mil unidades, o Brasil se consolida entre os 6 principais mercados do mundo. Por sua vez, o México também obteve um crescimento significativo ao vender pela primeira vez 7.088 motocicletas (+ 6,8%) e chegar ao 11º lugar entre os mercados mais importantes do mundo. A Argentina atinge 795 motocicletas BMW Motorrad vendidas em 2023 (+ 22%), reforçando a presença da marca no país.

Dirk Biehler, Diretor Regional da BMW Motorrad para a América Latina: “Em 2023, uma em cada duas motocicletas Premium vendidas na América Latina é BMW Motorrad. Quero agradecer especialmente aos nossos clientes, que continuam a viver a paixão pela nossa marca, e a toda a equipe BMW Motorrad da região, pelo seu entusiasmo e compromisso com os nossos clientes. É um orgulho imenso compartilhar com vocês os caminhos da América Latina. Temos um portfólio completo e muito apropriado para a região. Oferecemos motocicletas versáteis, aptas para uso on e off-road, de turismo, heritage, roadster, superesportivas e de mobilidade urbana — incluindo variantes elétricas e que nos permitem chegar a mais clientes, que representam o autêntico espírito do motociclismo, número que tem crescido espetacularmente na América Latina. Especialmente com os modelos de 310 cc, podemos levar cada vez mais a experiência BMW Motorrad a novos clientes”.

Brasil supera recordes com R 1250 GS e novos modelos

Superando o marco de 14.000 motos vendidas pela primeira vez no Brasil, com 14.106 motocicletas (+ 8%), a BMW Motorrad teve seu desempenho impulsionado pela BMW R 1250 GS, com 5.527 unidades vendidas em 2023 (3.099 da versão R 1250 GS Adventure e 2.428 da versão R 1250 GS), consolidando o modelo como líder novamente do segmento de big trails no Brasil.

A S 1000 RR, também líder isolada no segmento de superesportivas no país, foi renovada no primeiro semestre do ano passado e ficou ainda mais tecnológica e potente, o que colaborou para emplacar 1.083 unidades no ano passado.

Último lançamento da BMW Motorrad Brasil em 2023, a novíssima scooter C 400 X chegou em outubro e já soma 232 unidades entregues a clientes em pouco mais de dois meses. O ótimo ano ainda foi coroado com um market share de marca de 25,2% no segmento acima de 500 cc, isto é, uma em cada quatro motos de média e alta cilindrada emplacadas no Brasil é BMW Motorrad.

O ano de 2023 também foi importante para consolidar a produção em Manaus, na única fábrica da BMW Motorrad dedicada à motocicletas BMW fora da Alemanha. Atualmente a planta de Manaus produz 99% do volume de vendas da BMW Motorrad no Brasil. Além disso, em 2023, a planta inaugurou um terceiro prédio e aumentou a área total em 50%, com o objetivo de agilizar a logística e a distribuição das motos. Até 2025, a produção de motos vai aumentar para 19.000 unidades por ano, reforçando ainda mais o papel estratégico do Brasil para a BMW Motorrad em nível global.

Vendas sólidas na Europa com crescimento recorde na Europa Oriental

Com 116.012 (+ 4,7%) motos e scooters vendidas, a Europa como um todo continuou a ser, de longe, a região de vendas mais forte da BMW Motorrad. A Alemanha segue como o mercado individual mais forte, com 24.176 unidades (+ 0,2%), seguida por França (21.668 unidades / + 2,1%), Itália (16.179 unidades / + 3,3%) e Espanha (12.716 unidades / + 1,7%). O leste europeu também contribuiu para o desempenho global muito agradável da BMW Motorrad na Europa com vendas de 6.000 unidades, um aumento recorde de 105,4%, isto é, mais que o dobro do valor do ano anterior.

R 1.250 GS, GS Adventure e R 1.300 GS, lideram o caminho

Os modelos boxer R 1250 GS e R 1250 GS Adventure também confirmaram seu forte desempenho habitual, com vendas de cerca de 56.000 unidades. Juntamente com a nova R 1300 GS (4.528 unidades) — à venda em alguns mercados internacionais —, os três modelos GS mais uma vez contribuíram significativamente para o recorde de vendas da BMW Motorrad de 60.535 unidades (+1,62%).

Modelos esportivos de quatro cilindros com dinamismo inalterado

O fascínio pelo desempenho e pela dinâmica de condução também resultou em uma tendência positiva de vendas para os modelos esportivos de quatro cilindros da BMW Motorrad. Com 11.442 unidades vendidas (+ 13,9%), a S 1000 RR reforçou sua posição de liderança de mercado no segmento de motos superesportivas, enquanto a hiper roadster M 1000 R superou todas as expectativas com 3.655 unidades entregues aos clientes. Juntamente com a S 1000 R, a S 1000 XR e a exclusiva M 1000 RR, 25.194 unidades (+ 7,5%) dos modelos de quatro cilindros de alto desempenho foram entregues a clientes em todo o mundo.

Bom desempenho no segmento intermediário e no de até 500 cc

Com um total de 62.834 unidades vendidas (+ 3,2%), a série F com motores de dois cilindros e os modelos G com motores monocilíndricos também contribuíram significativamente para o resultado recorde da BMW Motorrad. A F 750 GS, particularmente popular entre os novos clientes, se destacou com 11.064 unidades vendidas (+ 15,6%).

Liderança com o CE 04 e forte desempenho em mobilidade urbana

Com uma participação de cerca de 70% no mercado global de motocicletas e scooters totalmente elétricas com potência superior a 11 kW, a CE 04 garantiu para si a liderança indiscutível do mercado. Com 7.177 unidades entregues, a expressiva scooter elétrica superou em 44% as entregas do ano anterior. Complementado pelas duas scooters de sucesso, C 400 GT e C 400 X, o segmento de Mobilidade Urbana da BMW Motorrad atingiu um volume de vendas de 20.460 unidades, o que corresponde a um aumento de 17,9% face ao ano anterior.

Perspectivas otimistas para 2024

Stephan Reiff, Diretor de Vendas e Marca, acredita que o recorde de vendas no ano do centenário é uma honra e uma obrigação. “Com inúmeros modelos e produtos novos e inovadores para os nossos clientes, nós da BMW Motorrad faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para superar este ano recorde em 2024 e consolidar ainda mais nossa posição de liderança no segmento Premium. Nossos novos modelos GS, em particular, desempenharão um papel importante aqui. Neste ano, nossos clientes e fãs podem mais uma vez esperar inúmeras estreias mundiais, destaques, eventos e ofertas de motocicletas carregadas de emoção”, avisa o executivo.