BMW M GmbH entrega mais de 200 mil carros em um ano

A BMW M GmbH pode comemorar um excelente ano de 2023 e mais uma vez resultados recordes. Pela primeira vez na história da empresa, mais de 200.000 veículos foram entregues em todo o mundo em um único ano. Com um novo recorde de 202.530 carros modelos vendidos, a tendência de crescimento dos últimos anos continuou. O impressionante aumento nas vendas de 14,3% em comparação com o ano anterior prova que mais uma vez os clientes foram atraídos para veículos extremamente esportivos com o logotipo M. Os EUA foram mais uma vez o mercado líder vendas BMW M GmbH no exercício financeiro de 2023. O mercado alemão voltou a ocupar o segundo lugar no ranking de vendas, enquanto o Reino Unido continuou a ser o terceiro mercado mais importante, tal como no ano anterior. Sendo o primeiro modelo de desempenho totalmente elétrico da marca, o BMW i4 M50 continuou o seu percurso de sucesso no segundo ano completo de vendas após a sua estreia e tornou-se o veículo mais vendido do ano pela marca.