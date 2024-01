BMW lidera segmento premium pelo quinto ano seguido

As marcas BMW e MINI fecharam 2023 com números expressivos de crescimento em vendas no mercado brasileiro. Pelo quinto ano consecutivo, a marca BMW é a líder do segmento premium, com um total de 15.113 unidades emplacadas em 2023, um crescimento de 9,8% em relação a 2022. Os modelos Série 3 e X1, produzidos na planta de Araquari (SC), mantiveram a sua liderança no segmento premium total.

“Em meu primeiro ano à frente do BMW Group Brasil, gostaria de agradecer aos nossos colaboradores e concessionários pela dedicação e pelo comprometimento ao longo de 2023, trabalhando sempre com foco total na satisfação do cliente. Graças à confiança e preferência dos nossos clientes, atingimos o quinto ano de liderança no segmento premium no mercado brasileiro”, afirma Maru Escobedo, Presidente e CEO do BMW Group Brasil, que assumiu a posição em janeiro de 2022.

No ano passado, a marca BMW lançou modelos importantes em diversos segmentos, que contribuíram para o sucesso de vendas, entre eles os modelos a combustão (BMW X1 e M2), os híbridos leves (BMW X6 e X7), os híbridos plug-in (BMW X5) e os puramente elétricos (BMW iX M60 e i7). É o verdadeiro significado de Technology Openess. “Essa Abertura Tecnológica também contribuiu para o aumento na participação de vendas de modelos eletrificados, chegando ao patamar histórico de 25% do total de vendas da BMW no país. Ou seja, um em cada quatro BMW vendido é híbrido ou elétrico, o que confirma a nossa estratégia em direção a um futuro elétrico, digital e circular”, completa Escobedo.

Já a MINI teve um crescimento ainda maior de vendas em 2023: aumento de 31% em relação a 2022, atingindo 1.573 unidades emplacadas no ano. A participação de modelos eletrificados também bateu recordes: 63% do total de vendas. Destaque para os modelos MINI Cooper S E e MINI Countryman ALL4, além das novas séries especiais MINI Multitone Edition e MINI Unchartered Edition. O ano de 2023 também foi marcante para a MINI, por celebrar 25.000 unidades vendidas no Brasil desde 1995.

BMW M e modelos de alto luxo registram crescimento recorde

As marcas BMW e MINI também bateram recordes em segmentos importantes. O crescimento de vendas de modelos híbridos e elétricos foi de 31% na BMW e 51% na MINI, em relação ao ano passado. As vendas de esportivos BMW M também registraram alta de 46%, impulsionado pelo sucesso do novo BMW M2, além dos modelos M3 e X6M renovados. Outro importante segmento que registrou números sólidos de vendas foi o de alto luxo, com crescimento de 226% -o lançamento dos novos BMW i7 e BMW X7 foram decisivos nesse crescimento em 2023. Na marca MINI, a linha esportiva John Cooper Works atingiu 12% de participação de vendas no ano passado, acima da média global dentro da marca MINI.