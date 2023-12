BMW lança curta-metragem com história comovente de pai e filho

Como no passado e no presente, sem dúvida também no futuro: uma carteira de motorista representa muito mais do que apenas a permissão para dar uma volta com o carro na estrada. Na verdade, ela é a chave para uma infinidade de experiências, lembranças e momentos de formação de caráter. E mesmo quando, inevitavelmente, chegar o dia em que você não puder mais pilotar um veículo de forma responsável por vias públicas e tomar a decisão de abrir mão de sua carteira, uma coisa continuará viva: a alegria de dirigir que une as gerações. Essa é a mensagem por trás de um curta-metragem que tocará a alma e o coração de todos, lançado pela BMW para marcar o início das festas de fim de ano.

Celebrando sua estreia nos canais de mídia social da BMW sob nome “Feliz para sempre”, o filme mostra em cenas emocionantes como a experiência compartilhada de mobilidade pessoal pode se tornar uma parte fundamental da história de uma família. A narrativa autêntica e os personagens ocupam o centro do palco. O filme conta a história de Robert, de 85 anos, que percebe que é hora de pendurar definitivamente as luvas de motorista. As emoções que isso desperta são sentidas não apenas por ele, mas também por seu filho Christopher, que vai com ele entregar sua carteira de motorista nos escritórios competentes. A viagem de volta no BMW i4 totalmente elétrico de Christopher se transforma em uma jornada pelo passado e pelo presente – e uma experiência muito especial cheia de lembranças felizes juntos.

Transitando entre a tristeza profunda e a alegria pura

O cenário da cena de abertura do filme festivo de 90 segundos é austero, para dizer o mínimo: uma sala de espera fria e cinza, o tique-taque monótono de um relógio de parede. Apenas uma árvore de Natal ao fundo tenta transmitir um pouco de calor. A expressão de desânimo no rosto de Robert indica que chegou a hora. Christopher tenta em vão animá-lo (“É apenas um pedaço de plástico, você sabe…”). Mas, para Robert, o pedaço de plástico que ele está entregando no balcão é uma expressão de liberdade e a pura alegria de dirigir. O clima no carro, a caminho de casa, é melancólico, até que Christopher sai da estrada de repente.

Os dois homens chegam aos portões de um local a princípio desconhecido. Ao sinal de Christopher, um guarda de segurança abre a barreira. Acontece que eles estão agora no estacionamento de sua empresa. Robert imediatamente se lembra do local onde ensinou seu filho a dirigir há quase 40 anos. E, em uma inversão de papéis, Christopher convida o pai a assumir o volante de seu BMW uma última vez.

Há um flashback para a década de 1980, quando Robert troca de lugar com Christopher para que seu filho de 18 anos possa assumir o controle do BMW Série 3. De volta ao aqui e agora, quando Robert pressiona o acelerador do BMW i4 e o gran coupé totalmente elétrico entra em ação de forma dinâmica, o passado e o presente se fundem em um espetáculo visualmente impressionante. As lembranças alegres de Robert sobre as viagens de carro com seu filho aparecem em sua mente: o jovem Christopher dormindo profundamente em viagens noturnas, férias inesquecíveis em família, todos aqueles quilômetros pelo país para torcer por suas aventuras esportivas, pegando-o em festas, levando-o ao seu primeiro encontro. Em um clímax dramático, Robert freia o carro e faz uma pausa: agora ele está pronto para deixar o assento do motorista para sempre. Afinal de contas, o sentimento de alegria durará para sempre.

Clipe festivo da BMW estreia nas mídias sociais

A ideia para esse filme envolvente veio da agência de criação/publicidade Jung von Matt para o THE GAME. Produzido em colaboração com a BMW Marketing, o filme dura cerca de 90 segundos e está disponível para visualização nos canais de mídia social da marca BMW – no YouTube, LinkedIn e Instagram.