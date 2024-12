BMW já produz motores elétricos do Neue Klasse em Steyr

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Apenas dez meses após o início das instalações, o primeiro motor elétrico foi enviado da fábrica do BMW Group em Steyr, na Áustria, para a fábrica do BMW Group em Debrecen. A unidade de potência de sexta geração será usada em veículos de teste Neue Klasse.

“Nossa fábrica em Steyr vem entregando os primeiros motores elétricos da sexta geração para o departamento de desenvolvimento em Munique desde setembro. Também começamos recentemente a enviar nossos motores elétricos diretamente para a Fábrica do Grupo BMW em Debrecen, onde eles estão sendo instalados em veículos de teste”, explica Klaus von Moltke, Vice-Presidente Sênior de Produção de Motores da BMW AG e Diretor Gerente da Fábrica do Grupo BMW em Steyr.

A fábrica de Steyr já iniciou a produção dos primeiros motores elétricos de próxima geração há três meses. Helmut Hochsteiner, Vice-Presidente de Produção de Motores Elétricos da Fábrica do Grupo BMW em Steyr, acrescenta: “Nos próximos meses, continuaremos a validar e otimizar o complexo processo de produção dos novos motores elétricos”. O fornecimento da Fábrica de Debrecen com motores elétricos de Steyr marca o próximo importante marco rumo ao início da produção em série – tanto do Neue Klasse quanto de seus motores elétricos da Áustria.

Fábrica do BMW Group em Steyr

A fábrica do BMW Group em Steyr é a maior fábrica de motores do BMW Group no mundo, onde 4.700 funcionários produzem mais de um milhão de motores a gasolina e diesel por ano. Além disso, a fábrica também abriga um importante centro de desenvolvimento para pesquisa e desenvolvimento de novos sistemas de propulsão. Em junho de 2022, a empresa anunciou que começará a produção de sistemas de propulsão elétricos na fábrica de Steyr a partir de 2025. Atualmente, a BMW Motoren GmbH em Steyr é uma das principais empresas industriais da Áustria em termos de receita e exportações. (Foto: BMW Group/Divulgação).