BMW comemora 40 anos do sedã esportivo M5

Na década de 1970, os veículos esportivos tinham uma única missão: serem mais rápidos, sem se preocupar em levar mais de um passageiro. Ao mesmo tempo, um sedã estava muito mais focado em transportar confortavelmente 4 ou mais pessoas, enquanto o desempenho dinâmico e a velocidade não eram prioridades.

Com os modelos Neue Klasse, a BMW demonstrou ao mundo que era perfeitamente viável alcançar um desempenho incrível em um veículo que também poderia ser usado no dia a dia. Levar o carro para a pista em um evento no fim de semana e usá-lo para levar as crianças à escola na segunda-feira se tornou uma possibilidade real.

M535i, prólogo do M5

Quando o BMW M535i foi lançado em 1980, ele uniu mundos que, até então, estavam separados: direção esportiva, conforto e elegância, tudo isso nas dimensões do BMW Série 5, um sedã premium de classe mundial. Uma ideia revolucionária, pois naquela época os motores mais potentes eram reservados para sedãs de superluxo, coupés ou carros esportivos tradicionais. O novo modelo topo de linha da Série 5 (E12) da BMW seguiu seu próprio caminho: quatro portas, design discreto, tecnologia de ponta e um motor diretamente derivado do automobilismo, que distinguiam o BMW M535i. Um folheto do veículo o descreveu de forma adequada: “Um sedã compacto de luxo, com aparência executiva, mas com o desempenho e potencial de condução de um sofisticado carro esportivo”. Assim nasceu o primeiro modelo de alto desempenho.

1984: BMW M5 (E28S)

A BMW Motorsport GmbH foi surpreendida pelo sucesso do BMW M535i e logo iniciou o trabalho de desenvolvimento para lançar, em 1984, outro M535i baseado no E28, sucessor do E12, antes da chegada da primeira geração do BMW M5 (o E28S) naquele mesmo ano. O modelo era equipado com o célebre motor de seis cilindros em linha, com quatro válvulas por cilindro, cilindrada de 3,5 litros e 286 cv, que também havia sido testado em corridas e era muito similar ao motor do superesportivo BMW M1 de motor central. Com um coletor de admissão com borboletas individuais para cada um dos 6 cilindros, o motor impulsionava o M5 original de 0 a 100 km/h em apenas 6,5 segundos e atingia uma velocidade máxima de 245 km/h. Assim, o primeiro BMW M5 se tornou o sedã de quatro portas de produção em série mais rápido da história.

1988: BMW M5 (E34S/E34/5S)

Com a chegada do BMW Série 5 E34, foi preparada também a introdução da segunda geração do M5 (E34S) em 1988, marcando um aumento de potência e desempenho por parte da BMW Motorsport GmbH. O motor de seis cilindros em linha, com cilindrada aumentada para 3,6 litros, alcançou 315 cv; potência suficiente para levar o M5 pela primeira vez até os 250 km/h. Uma atualização desse veículo em 1992 (conhecida como E34/5S) aumentou a cilindrada para 3,8 litros, e a potência chegou a 340 cv. Desde 1992, o BMW Série 5 também estava disponível em uma versão Touring, e nessa variante de carroceria foram produzidas pouco menos de 900 unidades, tornando-o um clássico muito valorizado.

1998: BMW M5 (E39S)

A subsidiária esportiva da BMW AG, renomeada como BMW M GmbH em 1993, manteve-se fiel à sua tradição com a terceira geração do M5, apresentada em 1998. O BMW M5 E39S compartilhava todas as características de estilo de seus precursores. No entanto, sob o capô deste novo veículo encontrava-se um motor V8 de quatro válvulas por cilindro, com cinco litros de cilindrada (4.941 cc), que entregava 400 cv e 500 Nm de torque, enviado para as rodas traseiras através de uma caixa de câmbio manual de seis marchas. A velocidade máxima deste novo BMW M5, que levava 5,3 segundos para ir de 0 a 100 km/h, era limitada eletronicamente a 250 km/h.

2005: BMW M5 (E60/E61)

A quarta geração do BMW M5 (o E60) trouxe novamente o mundo do automobilismo para o BMW M5. A BMW M GmbH confiou em um motor V10 de novo desenvolvimento e altas rotações com cinco litros de cilindrada, próximo em seu conceito ao motor BMW P84 da Fórmula 1, utilizado pelo Williams FW27. O motor V10 atingia sua potência máxima de 507 cv a impressionantes 7.750 rpm.

Este motor de quatro válvulas por cilindro acelerava a quarta geração do BMW M5 de 0 a 100 km/h em apenas 4,7 segundos. Pela primeira vez, os condutores do BMW M5 podiam desativar o limitador de velocidade adicionando o pacote M Driver, o que permitia ao BMW M5 alcançar uma velocidade máxima de 305 km/h. Outro elemento adicionado foi a caixa de câmbio sequencial M (SMG) com sete marchas e o sistema Launch Control para obter a máxima aceleração a partir de um total de imobilização. Este BMW M5 também esteve disponível na versão Touring (E61) a partir de 2007.

2011: BMW M5 (F10M)

A quinta geração do BMW M5 (o F10M) entrou em cena em 2011. Como substituto do motor V10, esta versão montava um V8 de 4,4 litros BMW M TwinPower Turbo que permitiu ao BMW M5 superar novamente a geração anterior. O novo BMW M5 agora desenvolvia quase o dobro da potência (560 cv) do BMW M5 original. Seu torque máximo de 680 Nm também era o dobro do oferecido pelo E28S, que tinha 340 Nm. A tecnologia BMW M TwinPower Turbo permitiu ao último BMW M5, com uma transmissão de dupla embreagem M de sete marchas, passar de 0 a 100 km/h em apenas 4,3 segundos e alcançar uma velocidade máxima de 315 km/h. As melhorias continuaram em 2013 com o Pacote de Competição para o M5, que elevou a potência para 575 cv. Em 2014, chegou o modelo da edição especial 30 Jahre M5 (30 anos de M5), limitada a 300 unidades, que gerava 600 cv e prestava homenagem ao BMW M5 E28S original. Em 2016, começaram as vendas da edição especial M5 Competition Edition, limitada a 200 unidades, com 600 cv de potência.

2017: BMW M5 (F90)

No BMW M5 (F90), a BMW M GmbH escreveu o próximo capítulo em uma história de sucesso baseada em uma receita aparentemente simples: desempenho esportivo inigualável e usabilidade extraordinária reunidos em um conjunto superior. Para isso, continuava a utilizar o motor V8, embora pela primeira vez associado a uma tração integral inteligente M xDrive, que permitia transmitir com maior eficácia os 600 cv e 750 Nm que desenvolvia, alcançando de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos e uma velocidade máxima de 250 km/h (limitada).

Posteriormente, ofereceu-se uma versão Competition, com 625 cv de potência, que reduzia para 3,3 segundos no 0 a 100 km/h e uma velocidade máxima de nada menos que 305 km/h, e como topo de gama, o CS, que alcançava 635 cv e conseguia reduzir o tempo para 3 segundos na mesma prova de aceleração.

2024: BMW M5 (G90/G99)

O BMW M5 entra em uma nova era. Com 40 anos de história, o lendário sedã de altas performances chega à sua sétima geração. E o modelo executivo da BMW M GmbH conta pela primeira vez com um sistema de propulsão híbrido plug-in M HYBRID, que fornece ao novo BMW M5 uma potência máxima de 727 cv e um torque máximo do sistema de 1.000 Nm. O motor a combustão se beneficia da mais moderna tecnologia M TwinPower Turbo, de um coletor de escape cruzado e de uma separação otimizada do óleo. Desenvolve uma potência máxima de 585 cv e um torque máximo de 750 Nm. A potência máxima do motor elétrico é de 197 cv. Tem um torque nominal de 280 Nm, mas uma etapa de pré-engrenagem permite aumentar o torque efetivo na entrada da transmissão até 450 Nm. O novo BMW M5 já iniciou sua produção na fábrica de Dingolfing, mas ainda não tem previsão de chegar ao Brasil.

Meses depois do BMW M5 Sedan, como novidade, essa tecnologia chegará ao novo BMW M5 Touring nos mercados que oferecem essa versão. A variante Touring retorna à família BMW M após o último modelo lançado em 2007. Dessa forma, completam-se 40 anos de história da BMW M GmbH em sedãs executivos com o foco na tecnologia M HYBRID e a reintrodução do BMW M5 Touring. (Foto: BMW/Divulgação).