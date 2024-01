BMW Brasil abre inscrições do Programa de Estágio

O ano de 2023 foi muito especial para o BMW Group Brasil, com diversos prêmios (motos, carros, marca e até fábrica). Para que 2024 seja ainda melhor, a nova temporada começa com busca por reforços: a partir desta terça-feira, 9/1, estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio em São Paulo, iniciativa voltada para novos talentos das mais variadas áreas de conhecimento e com formação a partir de 2025. O processo será todo realizado via plataforma Gupy (https://bmw.gupy.io/jobs/6459866).

Voltado para pessoas que desejam atuar em um ambiente dinâmico e de muito aprendizado, o programa tem duração máxima de 2 anos e é baseado na metodologia 70:20:10, que estimula o conhecimento da seguinte forma: 70% a partir de experiência próprias e vivência profissional no dia a dia; 20% a partir de trocas com outras pessoas e aprendizado social; e 10% a partir do aprendizado formal e teórico.

O BMW Group Brasil prioriza acadêmicos das áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Ciências da Computação, Engenharias Mecânica e de Produção, Comunicação, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e Comércio Exterior, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, com disponibilidade para estagiar de segunda à sexta-feira, com carga horária de 6 horas diárias. A previsão de início é para março deste ano.

São esperados candidatos com perfil proativo, comprometido, responsável, comunicativo, e que possuam paixão pela marca e vontade de aprender.