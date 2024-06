BMW 420i Cabrio chega ao Brasil ainda mais atraente

O BMW Group é repleto de carros charmosos, elegantes e esportivos. São diversos exemplos em todas as categorias. Mas poucos conseguem reunir tantos atributos ao mesmo tempo como o novo BMW 420i Cabrio. O mais novo lançamento da marca alemã no Brasil chega com capota retrátil que pode ser aberta ou fechada em até 18 segundos com o carro em velocidade máxima de até 50km/h, visual ainda mais atraente e repleto de tecnologias.

Todo o charme e elegância do 420i Cabrio ganham toques de esportividade com os acabamentos M Sport, que reforçam o design atraente do modelo. Os faróis ganham as novas assinaturas do Série 4, com luzes em LED verticais realçando a aparência sedutora do conversível. Na traseira, as lanternas também ganham uma nova assinatura em LED, dando um ar tech ao modelo. As rodas são de liga-leve de 19 polegadas do modelo Double-Spoke e foram redesenhadas. No interior, a principal novidade do modelo é a estreia do volante M Sport com base reta, reforçando a dirigibilidade esportiva do modelo. Com espaço para quatro pessoas e porta-malas de 300 litros (ou 385 litros com o banco traseiro rebatido), o 420i Cabrio tem espaço para a família toda curtir um belo dia de sol com cabelos ao vento.

Produzido na fábrica do BMW Group em Regensburg, na Alemanha, o 420i Cabrio M Sport tem motor 2.0l TwinPower Turbo com 184cv de potência, entre 5.000rpm e 6.500rpm, 300Nm de torque, entre 1.350rpm e 4.000rpm, câmbio automático de oito velocidades e tração traseira. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100km em apenas 8,2 segundos.

No quesito tecnologia, o 420i é recheado. Traz de série o BMW Curved Display, uma incrível tela curva composta por uma tela de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que faz o papel de central multimídia. O sistema torna a condução muito mais agradável. A menor, programável em design e itens de controle do veículo, fica responsável por exibir informações do painel de instrumentos, enquanto a maior faz a função de sistema de entretenimento e tem compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto sem fio.

Há ainda sistema de som Harman Kardon, sistema Parking Assistant Plus (que auxilia o motorista a estacionar), ar-condicionado com controle digital automático, BMW Comfort Access 2.0 (destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave, além de possibilitar a abertura do porta-malas), Driving Assistant Professional (assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções). Suspensão e freios M Sport completam o pacote.

Ainda no quesito tecnologia, um dos conversíveis mais desejados do mundo fica ainda mais interessante com o BMW Intelligent Personal Assistant, também conhecido como IPA. Esse sistema é capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos sendo ativado por meio da voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra frase que for programada. Além disso, o sistema é capaz de aprender os hábitos do motorista e adaptar suas funções, como por exemplo, ligar automaticamente o ar-condicionado em certa temperatura. Há também integração com assistente de voz Alexa, possibilitando melhorar a experiência de condução por meio da interação natural por voz.

O modelo também tem compatibilidade com o My BMW App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, e acionar a ventilação do carro. Além disso, com o My BMW App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, o nível de combustível, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software (Remote Software Upgrade).

O BMW 420i Cabrio M Sport está disponível nas cores Branco Alpino, Preto Safira, Branco Mineral, Azul Portimao, Arctic Racing Blue, Cinza Brooklyn, Verde Cape York e Vermelho Fire, com diversas opções de revestimento interno em Couro Vernasca em Preto/Preto, Couro Vernasca em Mocha/Preto, Couro Vernasca em Vermelho Tacora/Preto e Couro Vernasca em Oyster/Preto.

Todas as unidades chegam ao Brasil com o programa BSI gratuito pelo período de três anos ou 40.000 km (o que ocorrer primeiro). O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos. (Fotos: BMW/Divulgação).