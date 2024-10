BMW 320i ganha versão alusiva aos 10 anos da fábrica em Araquari

Parte das comemorações pelos 10 anos da fábrica do BMW Group em Araquari, em Santa Catarina, a BMW preparou uma versão especial e limitada do 320i, modelo mais produzido na única fábrica de veículos premium do Brasil. Com visual exclusivo e apenas 100 unidades produzidas, o BMW 320i M Sport 10th Anniversary Edition já está à venda nas concessionárias da marca no país, por R$ 412.950,00.

Ao todo, 100 unidades da versão limitada serão produzidas, sendo 50 na cor Branco Alpino com interior de Couro Vernasca Mocha e 50 na cor Preto Safira com interior de Couro Vernasca Preto. Externamente, o modelo está recheado de acessórios M Performance como: capa dos retrovisores em carbono, grade frontal em carbono, difusor do para-choque traseiro em carbono, spoiler em carbono e tampas fixas com o logo BMW nos cubos de roda. Com 19 polegadas, as rodas também são exclusivas e contam com design BMW Individual.

Além disso, o modelo também ganha tapetes dianteiros e traseiros M Performance, capa de chave em carbono M Performance e um badge exclusivo alusivo à comemoração. Produzido com base na versão 320i M Sport, o modelo conta também com o novo volante esportivo, com base achatada, que aumenta a sensação de esportividade do modelo. Além disso, o modelo é equipado com o BMW Live Cockpit Professional, uma incrível tela curvada, composta por duas telas, com 12,3” (painel de instrumentos) e 14,9” (multimídia), que rodam o novo Sistema Operacional 8 e exibe as informações de maneira atraente e intuitiva.

No quesito conectividade, o 320i conta com o BMW ConnectedDrive fornece serviços como: Chamada de Emergência Inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos, além de serviços remotos que podem ser acionados a partir do app My BMW, como trancar e destrancar as portas, buzinar, localizar o veículo e enviar destinos direto ao sistema de navegação. Ainda é possível utilizar aplicativos de smartphones com a preparação para Apple CarPlay e Android Auto.

Debaixo do capô, o 320i é equipado com o eficiente e potente motor BMW TwinPower Turbo 2.0 litros (1.998cm³), quatro cilindros em linha, 184cv e 300Nm de torque. A tração, como segue a tradição de ser traseira e o câmbio é automático de oito marchas. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100km/h em 7,1s e atinge a velocidade máxima de 235km/h.

Entre os equipamentos disponíveis, destaque para os faróis Full LED adaptativos; sistemas Parking Assistant e Reversing Assist (refaz em marcha a ré nos últimos 50 metros percorridos pelo veículo); ar-condicionado com controle digital automático de três zonas, BMW Comfort Access 2.0 (destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave, além de possibilitar a abertura do porta-malas através da aproximação do pé no para-choque traseiro) e o Driving Assistant (assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções).

Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant), sistema testado e desenvolvido pelo time da engenharia da empresa no Brasil por meio de uma parceria com a equipe global, sediada na Alemanha, capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos sendo ativado por comando de voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra frase que for programada pelo motorista. O modelo pode ainda se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes, além de estar apto para receber atualizações remotas de software quando disponíveis. (Foto: BMW Group/Divulgação).