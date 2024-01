Bicicleta Elétrica com 60v de bateria chega ao mercado

A Two Dogs, empresa brasileira especializada em bicicletas elétricas que faz parte do Grupo DBS, anuncia o lançamento da Bet.Pro 1000W Lítio 60v. Com um design pioneiro, a novidade promete entregar mais energia ao motor, graças à sua bateria de 60V, proporcionando um desempenho poderoso e mais torque para enfrentar subidas e terrenos desafiadores.

A Bet.Pro 1000W Lítio 60v é a primeira bicicleta da Two Dogs a contar com essa potência, que promete transformar a experiência de mobilidade dos usuários. Com dois lugares confortáveis e capacidade de carga de até 150 kg, a bicicleta possui um alarme que dispara e trava as rodas quando tentam mexer, trazendo ainda mais segurança para os usuários.

“Estamos muito animados em lançar a Bet.Pro 1000W Lítio 60v, que chega para atender a uma demanda crescente por bicicletas elétricas com maior potência e autonomia. Com esse lançamento, queremos que nossos clientes possam ter uma mobilidade urbana eficiente, sustentável e prazerosa”, afirma Lucas Henrique Zeferino, Head de Marketing da Two Dogs.

A nova Bet.Pro conta com uma bateria removível de lítio de 20ah, que proporciona uma autonomia de até 55 km e velocidade de até 32 km/h. Com um tempo de carregamento de apenas 5 horas.

Além disso, possui pedal assistido, que impulsiona a pedalada do usuário, garantindo uma experiência de condução mais confortável e sem esforço. Ainda, a Two Dogs equipou a Bet.Pro com freios a disco dianteiro e traseiro, garantindo uma frenagem eficiente e precisa. A bike também possui proteção contra jatos leves de água e poeira, com classificação IP54, permitindo que os usuários a utilizem em diferentes condições climáticas.

O lançamento foi desenvolvido em conformidade com as normas do Contran (Resolução 996), sendo classificado como autopropelido e dispensando emplacamento e uso de CNH. É possível utilizar em ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade máxima de até 40 km/h, além de calçadas com velocidade máxima de até 6 km/h.

A nova bicicleta elétrica da Two Dogs já está disponível no site: https://twodogs.com/produto/bicicleta-eletrica-two-dogs-bet-pro-1000w-60v/.