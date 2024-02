Aumentam ocorrências de incêndio em veículos nas Rodovias do Brasil

A Artesp – Agência de Transporte do Estado de São Paulo divulgou recentemente um levantamento no qual constatou-se um aumento de quase 17% no número de ocorrências de veículos que pegaram fogo enquanto trafegavam pelas rodovias do Estado de São Paulo. Somente no ano de 2023, 513 carros se incendiaram nas rodovias paulistas, enquanto no ano anterior, 439 veículos se envolveram nesse tipo de ocorrência. Esses incidentes não apenas representam riscos significativos à segurança dos ocupantes dos veículos, mas também causam interrupções no tráfego, danos ambientais e desafios substanciais para os serviços de emergência.

Diversos fatores têm contribuído para o aumento desses incidentes, incluindo falhas mecânicas, vazamentos de combustível, problemas elétricos e, em alguns casos, ações criminosas. As condições meteorológicas extremas, como temperaturas elevadas, também podem desempenhar um papel importante no desencadeamento desses incêndios. A rápida propagação do fogo muitas vezes cria situações desafiadoras para os serviços de emergência, que trabalham incansavelmente para conter as chamas e garantir a segurança dos envolvidos. Além disso, o resgate de ocupantes e a evacuação de áreas afetadas podem ser dificultados pelas circunstâncias imprevisíveis desses incidentes.

Para mitigar os riscos de incêndios em veículos, os motoristas podem adotar medidas preventivas como:

Manutenção Regular: Certificar-se de que o veículo está passando por manutenção regular, incluindo verificações de óleo, combustível e sistema elétrico;

Certificar-se de que o veículo está passando por manutenção regular, incluindo verificações de óleo, combustível e sistema elétrico; Revisão Pré-viagem: Antes de iniciar uma viagem, é crucial verificar pneus, freios e outros componentes importantes para o perfeito funcionamento do veículo;

Antes de iniciar uma viagem, é crucial verificar pneus, freios e outros componentes importantes para o perfeito funcionamento do veículo; Conscientização sobre sobrecarga: Evitar sobrecarregar o veículo, pois isso pode aumentar o risco de falhas mecânicas;

Evitar sobrecarregar o veículo, pois isso pode aumentar o risco de falhas mecânicas; Reação Rápida: Em caso de fumaça ou odor de queimado, os motoristas devem parar imediatamente, desligar o veículo e evacuar todos os ocupantes a uma distância segura.

Para abordar essa preocupação crescente, é essencial uma colaboração estreita entre motoristas, fabricantes de veículos, autoridades rodoviárias e serviços de emergência. A implementação de medidas preventivas e a resposta eficaz a incidentes são vitais para garantir a segurança nas rodovias e proteger vidas. As autoridades trabalham para investigar a fundo cada incidente, identificar padrões emergentes e desenvolver estratégias abrangentes para enfrentar essa problemática.

“Esses incidentes representam não apenas uma ameaça significativa à segurança dos ocupantes dos veículos, mas também destacam a necessidade de uma abordagem mais abrangente a fim de diminuir esses riscos. Vários fatores podem contribuir para o aumento desses incêndios, desde falhas mecânicas até problemas elétricos e vazamentos de combustível. É importante que os motoristas estejam cientes dos sinais de alerta precoce, como odores estranhos, fumaça ou luzes indicadoras no painel, e ajam prontamente ao detectar qualquer anomalia. A correta manutenção dos veículos desempenha um papel crucial na prevenção desses incidentes. A recomendação é que os motoristas sigam um cronograma de manutenção, incluindo verificações periódicas de sistemas críticos, como freios, combustível e elétricos. Essas medidas simples podem ajudar a identificar e corrigir problemas antes que se tornem uma ameaça à segurança”, destaca o Danilo Ribeiro, coordenador do Centro de Treinamento Técnico e Inovação da DPaschoal.

A DPaschoal, possui 124 lojas instaladas em mais de 100 cidades, de oito estados do Território Nacional, onde além de oferecer uma linha completa de pneus, também disponibiliza, como diferencial, a revisão de segurança gratuita a seus clientes, o que certamente vai ajudar a diagnosticar possíveis problemas na segurança do veículo, além de sete fábricas de recapagem, instaladas em quatro estados. O Compromisso de Trocar Somente o Necessário, está no DNA das lojas DPaschoal, graças a ferramentas exclusivas que avaliam a real necessidade de ter que trocar peças, pneus e a realização de serviços. A Companhia oferece em seus Truck Centers a experiência otimizada com tecnologia e sustentabilidade, para que ela seja completa e ajude a economizar ainda mais tempo e recursos para o bolso e para o planeta.