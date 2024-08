Audi lança novo Q3 na versão Performance Black Plus

A Audi do Brasil anuncia a chegada da nova versão Performance Black Plus para a família Q3, modelo da marca das quatro argolas montado na fábrica em São José dos Pinhais (PR). A nova versão topo de linha já está disponível na rede de 42 concessionárias da marca em todo o país aos preços a partir de R$ 358.990,00 (SUV) e R$ 378.990,00 (Sportback).

A nova versão Performance Black Plus ganhou detalhes na carroceria que deixaram o seu visual ainda mais esportivo e exclusivo. Entre as novidades estão o acabamento preto brilhante nos frisos decorativos, Audi Rings e nas inscrições do modelo. Já os para-choques S Line ganharam pintura na região inferior na cor da carroceria, além dos arcos que realçam as rodas Audi Sport de 20 polegadas.

Internamente, o modelo ganhou duas opções de cores para revestimento dos bancos em couro sintético com inscrições S Line (preto e cinza), além de pacote de luzes customizáveis que transformam a experiência de condutor e passageiros a bordo do cockpit, tornando-a mais imersiva e envolvente.

Os novos Q3 e Q3 Sportback oferecem motorização 2.0 litros de 231 cavalos de potência, 340 Nm de torque e transmissão tiptronic de oito velocidades que proporciona trocas de marchas mais ágeis e confortáveis. Com excelente dirigibilidade, estabilidade em curvas e desempenho impressionante, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7 segundos e atinge a velocidade máxima de 240 km/h.

Entre os equipamentos de série, destaque para o Audi Drive Select com seis modos de condução (Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency, Individual e Off-Road); controle eletrônico de estabilidade (ESC); ar condicionado digital com duas zonas, volante multifuncional, Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) com função Stop&Go; sistema de Aviso de Saída de Faixas (Lane Departure Warning); e teto solar panorâmico “Open-Sky”. Audi Virtual Cockpit com tela TFT de 10,25 polegadas; central multimídia MMI com tela de 8,8 polegadas sensível ao toque e conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto;

Os itens opcionais são Faróis Full LED Matrix (R$ 8.500,00) e Sistema de Som SONOS (R$ 7.000,00). Em relação às dimensões, são 4,50 metros (comprimento), 1,84 metro (largura) – 2,02 metros com retrovisores, 1,56 metro (altura) e 2,68 metros (entre eixos). O peso total é de 1.676 quilos.

Além da nova versão Performance Black Plus, a família Q3 é composta, na carroceria SUV, pelas versões Q3 Prestige 2.0 TFSI Tiptronic quattro (R$ 297.990,00) e Q3 Performance 2.0 TFSI Tiptronic quattro (R$ 329.990). Já na carroceria Sportback, na versão Q3 Sportback Performance 2.0 TFSI Tiptronic quattro (R$ 349.990,00). Os preços e versões consideram o ano e modelo 24/24. (Fotos: Audi/Divulgação).