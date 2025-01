Aston Martin Vantage Roadster foi projetado para pilotos

A Aston Martin tem o orgulho de apresentar o novo Vantage Roadster, um companheiro conversível do campeão mundial Vantage Coupe. Lançado em 2024, o novo Vantage deu continuidade à mudança da marca no segmento, definindo credenciais dinâmicas e de luxo, excedendo em muito as capacidades e a dirigibilidade de qualquer Vantage anterior. Agora, o Vantage Roadster chega para aprimorar ainda mais a experiência real de direção.

Equipado com o motor Aston Martin V8 biturbo de 4 litros, que entrega 665 cavalos de potência e 800 Nm de torque, o Vantage Roadster traz todo o desempenho líder da classe, sensações dinâmicas e excitação visual do cupê, com uma dimensão adicional de liberdade de cima para baixo. O Vantage Roadster traz um novo nível de emoção à já inesquecível experiência de condução, ampliando ainda mais o apelo fenomenal deste carro esportivo britânico por excelência e de última geração.

O novo Vantage Roadster foi concebido para oferecer todo o estilo, sensação de liberdade e aventura pelos quais os descapotáveis são conhecidos, mas sem as limitações tradicionalmente inerentes ao seu design. Tão bonito quanto seu companheiro de capota rígida, com aumento mínimo de peso e o teto totalmente automático de operação mais rápida do mercado, o Vantage Roadster é um conversível sem concessões e um digno novo membro da família Vantage.

Ele dá continuidade a uma tradição de modelos Aston Martin Vantage conversíveis que remontam a 75 anos, desde o lançamento do pacote de atualização do motor para o DB2 em 1950, que apresentava carburadores maiores e uma taxa de compressão mais alta para aumentar a potência do motor de 2,6 litros de 105 cv para inebriantes 125 cv.

Este ano, a Aston Martin está comemorando o 20º aniversário da introdução do V8 Vantage, em 2005. O primeiro Aston Martin “moderno” construído em Gaydon a usar o nome e o primeiro Vantage a ser um modelo distinto por si só, em vez de um derivado, com a sua própria versão Roadster chegando apenas um ano depois.

O CEO da Aston Martin, Adrian Hallmark, afirmou: “A capacidade técnica e dinâmica do novo Vantage proporcionou um desempenho excepcional; muito além de qualquer outro Vantage anterior, agora trata-se de um verdadeiro carro esportivo líder em sua categoria. O Vantage Roadster não é diferente, pois é uma experiência totalmente reinventada, com todos os benefícios do Coupe e sem comprometer o refinamento ou o desempenho através do trabalho meticuloso das nossas equipes de engenharia e dinâmica. O Vantage Roadster oferece uma experiência de condução com teto recolhido como nenhuma outra”.

A chave para a capacidade do Vantage Roadster de reter os atributos dinâmicos cruciais do Vantage Coupe é que ambos os carros foram projetados e desenhados em paralelo, e não em sequência, sendo o Roadster, portanto, um modelo totalmente desenvolvido por si só, permitindo à equipe implementar recursos e atributos que resultam em zero compromissos de desempenho, condução e manuseio e peso adicional excessivo.

Em comparação com o Vantage Roadster anterior, o motor V8 biturbo de 4 litros feito sob medida da Aston Martin viu a potência e o torque aumentarem em 155 cv e 115 Nm, graças a turbocompressores maiores, perfis de eixo de comando revisados e uma taxa de compressão otimizada. Com um total de 665 cv e 800 Nm de torque passando por uma transmissão de oito velocidades e até um diferencial de deslizamento limitado controlado eletronicamente que aciona apenas as rodas traseiras, o Vantage Roadster combina alto desempenho (0-100 km/h em 3,5 segundos e velocidade máxima de 325 km/h) e tecnologia de ponta dentro da configuração clássica de motor dianteiro e tração traseira, adorada por aqueles que simplesmente amam dirigir. Graças a um teto retrátil, o ronco inimitável do V8 pode ser ouvido ainda melhor pelos ocupantes, emanando do capô dramaticamente inclinado.

Graças à sua estrutura de alumínio ultrarrígida, porém leve, aos painéis compostos da carroceria e à distribuição de peso de 49% na dianteira e 51% na traseira, o Vantage Roadster oferece a plataforma ideal para a suspensão atuar. Apresentando triângulos duplos dianteiros de comprimento desigual inspirados nas pistas, eixo traseiro multi-link, molas helicoidais e amortecedores adaptativos Bilstein DTX (com ajuste personalizado), o Vantage Roadster fornece precisão, equilíbrio e, acima de tudo, a confiança que são as marcas inconfundíveis do carro de condução de alto desempenho verdadeiramente excelente.

Discos de freio de carbono-cerâmica medindo 410 mm na frente, fixados por pinças monobloco de seis pistões, garantem que o Vantage Roadster possa perder velocidade ainda mais rapidamente do que ganha, e repetidas vezes. A aderência necessária é proporcionada pelos pneus Michelin Pilot Sport S 5 personalizados, especialmente desenvolvidos pela Michelin e afinados pela Aston Martin com um composto adaptado às necessidades específicas do Vantage. Estes proporcionam não apenas uma aderência superlativa em condições secas e molhadas, mas também uma excelente sensação de direção e características de ruptura progressiva.

Tudo isso é suportado por uma arquitetura eletrônica que utiliza sensores de seis eixos, capazes de criar uma visão surpreendentemente detalhada de como o carro se comporta com precisão, permitindo ao sistema ESP adotar configurações ideais tanto para as condições da estrada como para o estilo em que o carro está sendo conduzido.

Além disso, o Vantage Roadster carrega o inovador sistema Advanced Traction Control do Vantage Coupe, permitindo ao motorista escolher uma das oito configurações para o controle de tração; a configuração padrão é otimizada para obter voltas mais rápidas e limpas. Quanto mais baixo for o número, maior será o nível de intervenção, proporcionando um nível adicional de tranquilidade e segurança, por exemplo, em condições meteorológicas adversas, enquanto os condutores que desejam aperfeiçoar as suas competências, muito provavelmente na pista, têm a opção de desligar o controle de tração e experimentar o carro livre de qualquer influência eletrônica.

Desde o início, várias medidas foram projetadas na estrutura do Vantage Roadster para garantir que o espírito Vantage, a capacidade surpreendente e o amor pela estrada aberta fossem transmitidos do Coupe ao Roadster de forma pura. Para tanto, foi dada prioridade máxima desde o início a dois objetivos principais, tradicionalmente vistos como diametralmente opostos: manter o conversível o mais leve possível em relação ao cupê e manter a rigidez estrutural em um nível excepcionalmente alto para um carro descapotável.

Isso inclui a modificação da forma como a carroceria é fixada na parte traseira do carro para adicionar rigidez adicional em relação ao Coupe. Além disso, foram adicionados painéis com peso otimizado em posições estratégicas para reforçar lateralmente a estrutura ainda mais do que o Coupe, a fim de compensar a redução na rigidez inerente a qualquer carro conversível.

O teto em si vem numa configuração “dobra em Z”, mais rápida e mais leve do que um teto “dobra em K” tradicional e elimina a necessidade de uma cobertura do porta-malas, poupando ainda mais peso e baixando o centro de gravidade. O teto do Vantage Roadster pode ser aberto ou fechado em qualquer velocidade de até 50 km/h, com toda a operação de dobramento do teto (aberto ou fechado) levando apenas 6,8 segundos – o mecanismo de teto totalmente automático mais rápido do mercado atualmente. Além disso, esta operação pode ser realizada sentado no carro ou remotamente através da chave, desde que o operador esteja num raio de dois metros do carro.

Apesar da extraordinária velocidade de operação do teto e do seu design leve, não foi feito nenhum sacrifício ao refinamento. O teto compreende nada menos que oito níveis de isolamento, garantindo que os níveis sonoros do habitáculo, com a capota levantada, sejam comparáveis aos do cupê Vantage. A dobra em Z resulta num teto mais simples e, portanto, mais leve, fazendo com que o Vantage Roadster apresente um aumento de peso total de apenas 60 kg, um feito notável – e líder na sua classe – para um carro nesta categoria.

Até a estrutura de capotamento foi cuidadosamente otimizada para ser tão forte e leve quanto possível. Um sistema de proteção de capotamento (ROPS) foi criado usando um processo chamado de ‘Castrusion’ pela forma como combina elementos ideais de fundição e extrusão para criar um sistema que é robusto, leve e simples de embalar.

Finalmente, também foi dada atenção ao sistema de suspensão para ter em conta tanto a mudança na massa como a distribuição do peso. Por mais mínimas que sejam essas mudanças, o fato de o Vantage Roadster ter recalibrado o software para seus amortecedores traseiros e os suportes reajustados para sua caixa de câmbio montada na traseira apenas mostra até onde os engenheiros da Aston Martin vão para garantir que uma medida completa da lendária habilidade de manuseio do Vantage, seja na versão Coupe ou Roadster.

Simon Newton, Diretor de Desempenho de Veículos, disse: “O Vantage ganhou as manchetes no ano passado pelos enormes aumentos de potência e torque em relação ao modelo anterior, e a maneira vívida como ele executou esse imenso desempenho seduziu completamente entusiastas e puristas. Desenvolver simultaneamente o Vantage Coupe e o Roadster significou que fomos capazes de manter as capacidades dinâmicas escandalosas e o carácter desportivo ágil do Vantage sem comprometer a remoção do teto, permitindo aos condutores deleitarem-se no limite com a exposição adicional aos elementos ao redor. Isto foi conseguido através de otimizações meticulosas na estrutura da carroceria combinadas com ajustes específicos do chassi do Roadster, realizados por nossa equipe de dinâmica qualificada. É o companheiro perfeito para o Coupe”.

Era essencial que todo o impacto visceral e a beleza do Vantage Coupe fossem mantidos no Vantage Roadster, e que ele mantivesse suas linhas impressionantes, quer o teto estivesse na posição levantada ou abaixada. Isso foi alcançado com tanto sucesso que, quando o teto está recolhido, o Vantage Roadster parece que nunca foi projetado para ser outra coisa. O para-brisa bastante inclinado une-se à cintura alta do carro para criar um perfil de carro esportivo puro-sangue proporcionalmente perfeito.

O teto acomoda-se perfeitamente atrás dos assentos, sem a necessidade de uma cobertura volumosa e pesada, enquanto a tampa do porta-malas se inclina suavemente para baixo até encontrar o distinto spoiler traseiro. A postura alargada introduzida no cupê é mantida no conversível, assim como a abertura aumentada da grade exclusiva do Aston Martin; uma lição prática sobre como combinar beleza com função, com a grande grade aumentando o fluxo de ar para o potente motor em quase 30%.

Três novas cores – Iridescent Sapphire, Satin Iridescent Sapphire e Bronze Flare – foram adicionadas à paleta, enquanto o teto do Vantage Roadster pode ser especificado em preto, vermelho, azul ou preto e prata. Para realçar ainda mais o caráter esportivo do automóvel, também pode ser aplicada uma seleção de pinturas numa escolha de 21 cores complementares. São quatro estilos de rodas de 21”, disponíveis em diversos acabamentos, atrás dos quais pode ser vista uma das sete opções de cores diferentes de pinças de freio.

Marek Reichman, diretor criativo da Aston Martin, disse: “O novo Vantage Roadster é uma obra-prima escultural. O rugido ressonante do seu motor dá vida ao seu design de superfície simples mas refinado, criando uma ligação impossível de ignorar. Sua forma exala beleza, sua postura atlética transmite intenção predatória e seu som proporciona uma experiência visceral e sensorial. Criado como arte e performance, o som do motor amplifica esse equilíbrio, transformando a experiência auditiva numa parte essencial da viagem. Com o teto aberto, a paisagem sonora torna-se tão dinâmica quanto o design, combinando simplicidade, potência e uma conexão visceral que transcende a condução para uma experiência sensorial incomparável”.

Os comandos da tela sensível ao toque permanecem equilibrados com a tatilidade dos interruptores físicos, com botões para as principais operações mecânicas de seleção de marcha, seleção de direção, aquecimento e ventilação. Existem também interruptores de controle para chassi, ESP e escapamento, configurações do sistema de segurança ativa e controle de distância de estacionamento, garantindo que os controles mais usados possam ser operados de forma intuitiva e sem a necessidade de tirar os olhos da estrada. Complementado por um novo aplicativo de conectividade ao cliente da Aston Martin que suporta dispositivos iOS e Android, permite interação, controle e feedback de e para o cliente do Vantage através de seu dispositivo pessoal.

O Vantage Roaster é equipado de série com o sistema de áudio Aston Martin com 390w e 11 alto-falantes. Desenvolvido utilizando hardware avançado, este sistema possui um modo de “som surround” com processamento Quantum Logic para uma paisagem sonora envolvente. No entanto, se a trilha sonora para a condução for considerada verdadeiramente significativa, alguns clientes irão deliciar-se com o sistema opcional desenvolvido com o parceiro de áudio da Aston Martin, Bowers & Wilkins. Projetado acusticamente de acordo com o volume e formato do interior do Vantage Roadster, este sistema excepcional utiliza tecnologias e inovações encontradas nos aclamados alto-falantes de classe mundial da Bowers & Wilkins.

As entregas do Vantage Roadster começarão no segundo trimestre de 2025. Ele se junta ao seu irmão Coupe, ao DB12 e ao DB12 Volante, ao impressionante novo Vanquish e, claro, ao supercarro dos SUVs, DBX707, bem como ao próximo supercarro Valhalla para formar a linha de produtos inquestionavelmente mais capaz, abrangente e desejável dos 112 anos de história da marca Aston Martin. (Fotos: Aston Martin/Divulgação).