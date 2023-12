Aston Martin DB12 Volante, um superturismo conversível

A Aston Martin acaba de apresentar o novo DB12 Volante. Juntando-se ao recentemente lançado DB12 Coupe (o primeiro da próxima geração de carros esportivos da marca), este modelo conversível combina a espetacular performance e dirigilidade de um superturismo com a irresistível emoção de um carro com o teto aberto.

Carro de elegância inigualável e caráter esportivo, o DB12 Volante é a mais recente incorporação à ilustre tradição da Aston Martin em conversíveis de alto desempenho. As permanentes qualidades de estilo e artesanato foram revitalizadas por tecnologias avançadas e engenharia de ponta, enquanto a experiência de dirigir foi aperfeiçoada ao limite.

Chefe-executivo da Aston Martin, Amedeo Felisa disse: “Para muitos de nossos clientes, dirigir com o teto rebaixado é o grande prazer. Os conversíveis da Aston Martin capturam essa emoção e a expressam em um estilo único há mais de seis décadas. Com o novo DB12 Volante, mudamos as regras, criando um carro que intensifica aquelas sensações ao preservar toda a pureza e capacidade esportiva do DB12 Coupe. Um raro e verdadeiro conversível esportivo em todos os aspectos, este é um carro para desafiar ideias preconcebidas e encontrar uma nova geração de clientes”.

Desenvolvido paralelamente ao Coupe, o DB12 Volante apresenta os mesmos design, engenharia e avanços tecnológicos produzidos pela mais recente evolução dos mais distintos símbolos da Aston Martin. Com potência e desempenho líderes da classe e a pura dinâmica de um carro esportivo, é uma evolução transformadora. Aquela que realça a posição do DB12 Volante como um real carro de pilotagem antes e acima de tudo.

A base do foco da performance e dirigibilidade é a excepcionalmente rígida estrutura de liga de alumínio. Não apenas foi projetada para suportar o novo nível de dinâmica do DB12 Coupe, mas também para entregar ao DB12 Volante a mesma experiência de dirigir.

Para corresponder ao nível de capacidade do veículo, o foco recaiu sobre em detalhes de engenharia e especificação de todos os elementos da carroceria do Volante. Elementos estruturais chave, tais como os pontos de fixação superiores da suspensão traseira e as conexões laterais, bem como adições de performance, impulsionaram a rigidez torsional global do DB12 Volante em cerca de 5%. Igualmente importante para a integridade e performance dinâmica do veículo, os pontos de fixação da suspensão foram extensivamente melhorados lateralmente (140% no eixo dianteiro).

A potência do motor V8 biturbo de 4 litros dota o DB12 Volante de um desepenho formidável e um som fabuloso. Ajustado pelos engenheiros da Aston Martin para gerar 680 CV a 6.000 RPM e 800 Nm de torque entre 2.750 e 6.000 rpm, este excepcional motor feito à mão apresenta taxas de compressão otimizadas, turbos maiores e refrigeração ampliada para garantir um aumento de potência de 34% em comparação com o DB11. Acelerando de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e alcançando velocidade máxima de 325 km/h, a performance do DB12 Volante é realmente de tirar o fôlego.

A potência é alimentada pela transmissão automática ZF de oito velocidades. A exemplo do DB12 Coupe, ela oferece uma gama de mudanças complementando cada um dos modos de pilotagem dinâmica. O Volante também usa a mesma relação final reduzida para maximizar as retomadas e o diferencial eletrônico traseiro (E-Diff) para a perfeita combinação de agilidade, quando você quiser, e estabilidade, quando você precisar. Com ESC de quatro estágios e a escolha entre cinco modos dinâmicos pré-definidos, o DB12 Volante permite ao motorista ajustar seu comportamento com precisão.

Outros pontos altos incluem a nova geração de amortecedores inteligentes ajustáveis, os quais têm o aumento de 500% em faixa de distribuição de força comparado ao hardware das gerações anteriores, dando ao DB12 Volante uma variedade de capacidade dinâmica e características muito além dos rivais da classe. De fato, a principal diferença entre o DB12 Coupe e o Volante são as revisões detalhadas na taxa das molas traseiras e o ajuste dos amortecedores.

Felisa afirmou a respeito do DB12 Volante: “Ele possui todas as características de um superturismo introduzidas com tanto êxito pelo DB12 Coupe. Isso que preservamos neste líder de classe em performance e dirigibilidade é o testemunho que sublinha o brilhantismo da plataforma DB12 e o trabalho que fizemos para manter a vantagem do seu soberbo trem de força e chassis numa versão conversível. Não sendo versão mais ‘suave’, o DB12 Volante oferece o estímulo de um verdadeiro carro esportivo com o prazer e sofisticação únicos que só um conversível Aston Martin pode entregar”.

O resultado é um carro conversível com uma extraordinária capacidade de proporcionar emoção. Performance intensa e dirigibilidade precisa para satisfazer o piloto mais exigente, combinadas com o prazer de dirigir um conversível e apoiados pelas mais recentes tecnologias de conectividade e um espetacular sistema de som. Juntos, fornecem uma real contemporânea experiência de posse. Entregando o melhor de todas as coisas, o DB12 Volante exemplifica uma nova era de ultra-luxo.

Fundamental na experiência do Volante é o teto “K-fold” operado eletricamente. Recebendo esse nome para lembrar os dois estágios do procedimento de acionamento, o design excepcional combina soluções brilhantes de escamoteamento da capota com o máximo de capacidade de bagagem, funcionalidade e esplêndida estética.

Apresentando oito camadas de isolamento, a cobertura do teto é acusticamente produzida para melhorar o conforto no interior da cabine. Quando erguida, a linda linha do teto conserva o imaculado perfil do DB12. Quando baixado, o mecanismo K-fold fica sob a rígida cobertura da capota para criar uma traseira elegante.