Assinatura de veículos híbridos e elétricos devem crescer em 2024

O interesse dos brasileiros pelos carros híbridos e elétricos está em alta, e impulsiona tanto as vendas quanto os serviços de assinatura. Na Osten GO, empresa de soluções de mobilidade urbana da Osten Group, a expectativa para este ano é de um crescimento de 30% na assinatura de veículos elétricos, que atualmente correspondem a 10% do total locado pela empresa.

Segundo Liandra Boschiero, COO (Chief Operating Officer) da Osten GO, a assinatura de veículos elétricos oferece a oportunidade aos consumidores de se familiarizarem com a tecnologia antes de tomar a decisão de compra. “É uma oportunidade de experimentar o carro e conhecer as particularidades que modelos híbridos e elétricos oferecem”, afirma a executiva.

As projeções positivas da Osten GO estão em linha com dados apresentados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), que prevê uma venda de mais de 150 mil elétricos e híbridos vendidos em 2024, um aumento de 60% em relação a 2023.

Nesse cenário, a locação por meio da assinatura é a oportunidade de avaliar o desempenho e a usabilidade diária. “A assinatura proporciona ao consumidor a oportunidade de conhecer o comportamento dos diferentes modelos de carro elétrico e descobrir aquele que melhor se encaixa ao seu estilo de vida”, conta a executiva da Osten GO. Além disso, acrescenta, “permite avaliar com mais precisão o impacto de questões como autonomia e tempo de recarga terão no dia a dia”.

Para Liandra, essa imersão na rotina de um veículo elétrico permite esclarecer dúvidas sobre a viabilidade prática de um carro elétrico em relação às necessidades individuais de mobilidade no deslocamento urbano ou ainda como se planejar para realizar viagens, por exemplo.

Entre os modelos eletrificados mais procurados na Osten GO estão o Dolphin e o Seal, 100% elétricos, e o Song, híbrido, todos da BYD. Para o Dolphin, além do plano de 48 meses no valor de R$ 4.185,000 com franquia de 1.000km/mês, a empresa oferece contratos de 12 meses, 24 meses, e 36 meses.

O valor da assinatura do modelo Seal, no plano de 48 meses, é R$ 8.430,00 e franquia de 1.000 Km/mês, e está disponível também em contratos de 12, 24 e 36 meses.

Já para o BYD Song, a assinatura no plano de 48 meses é de R$ 7.420,00 e com franquia de 1.000 Km/mês. O modelo ainda está disponível em períodos 12, 24 e 36 meses.