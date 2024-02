Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Series em 2024

Quando o piloto paranaense Alfredinho Ibiapina conheceu o automobilismo o desejo era pilotar carro. Foram 6 anos de preparação no kartismo e um caminho construído com muita luta, desafios, erros e acertos, vitórias, derrotas e títulos que o trouxe à Stock Series, categoria de acesso da Stock Car Pro, principal competição nacional.

Além dos bons resultados conquistados no kart, como campeão Brasileiro de Ok Júnior, Vice-campeão Copa Brasil e Sul-brasileiro, o piloto curitibano, radicado em Florianópolis viveu, em 2023, grandes experiências na Fórmula Delta, categoria de monopostos, onde alcançou pole position, vitória e esteve diversas vezes no pódio da classe Rookie, para novatos. “Foi importante essa transição entre o kart e o carro, nos dando noção de autódromos (pista), marchas, ritmo e o trabalho em uma equipe única com 12 carros”, contou Alfredinho.

Em dezembro ele foi um dos pilotos que participou dos testes promovidos pela Stock Series e teve a sua atuação elogiada por Duda Pamplona, ex-piloto e chefe da equipe W2 Racing ProGP, que conquistou o hexacampeonato da categoria na temporada 2023. “Estamos bem contentes com a chegada do Alfredinho. É uma cara nova, gostamos do desafio de trabalhar com pilotos jovens, em todos os sentidos, e nos sentimos fazendo parte da formação dele, que tem uma história muito parecida com a minha, que vem do kart, passou por carro de fórmula e vem para o turismo. É sempre um perfil muito legal de trabalhar”, declarou Pamplona.

Alfredinho Ibiapina irá estrear na Stock Series com um Chevrolet numeral 8, em 21 de abril, três dias depois de completar 16 anos. “Será o meu melhor presente de aniversário e chego à Stock Series trazendo a melhor das expectativas. Fiz três sessões de testes ao longo de um dia inteiro de trabalho em Interlagos para conhecer o carro e a equipe e me adaptei muito bem. Estou feliz demais em me unir à W2 Racing ProGP, que no ano passado foi campeã com o Zezinho Muggiati, e também pela chance que vou ter de conviver com ídolos da Stock Car, muitos deles com mais tempo de automobilismo do que eu tenho de vida. Será uma experiência única”, disse o piloto que concluiu: “Agradeço ao Grupo Liderança Serviços, empresa parceira na realização deste sonho. Junto com a equipe vamos trabalhar muito para fazer o nosso melhor ao longo da temporada porque o objetivo é e sempre será brigar por pódios e vitórias a cada etapa”.

Calendário Stock Series 2024:

1.ª etapa – 21/04 – Interlagos (SP);

2.ª etapa – 19/05 – Cascavel (PR);

3.ª etapa – 30/06 – Velocitta (SP);

4.ª etapa – 28/07 – Goiânia (GO);

5.ª etapa – 08/09 – Santa Cruz do Sul (RS);

6.ª etapa – 24/11 – Brasília (DF);

7.ª etapa – 15/12 – Interlagos (SP).

Fotos: Ale Horst.