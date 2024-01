Alfa Romeo tem maior crescimento entre marcas Premium

O excelente desempenho de ventas de Alfa Romeo em 2023 coloca a marca acima no segmento Premium. No ranking mundial das 15 principais marcas Premium (excluindo o segmento 100% BEV), a Alfa Romeo se destaca como a marca que mais tem crescido ano a ano. Tal resultado nos enche de orgulho, como resultado de estabilidade e disciplina na implementação do plano de novos produtos apresentado em 2021. A rentabilidade, nos mais altos patamares do mercado e o cumprimento do plano: estes são os pilares fundamentais da estratégia global da marca italiana, com um enfoque principal no seu fortalecimento a nível global, para consolidar sua presença em todas as regiões do mundo.

“As cifras de crescimento se ajustam perfeitamente aos objetivos que nos havíamos fixado para 2023. Ser a marca Premium de maior crescimento entre os melhores competidores mundiais só pode nos orgulhar. Para nós, é o resultado de uma estratégia clara e estável. Isto confirma o caminho de que estamos aplicando um plano a longo prazo que concebemos e anunciamos em 2021: um novo produto cada ano, com foco específico para cada mercado. A disciplina e a rapidez na aplicação de nossa estratégia, foram a chave de uma resposta reativa no mercado para rápida evolução”, Jean-Philippe Imparato, CEO da Alfa Romeo.

A nível mundial, as ventas em 2023 atingem um aumento de 30%, com um aumento constante de 46% na Europa. Impulsionando o desempenho de cada região se encontram Itália (+ 73%), Alemanha (+71%), Bélgica (+62,0%), Francia (+20%), Países Baixos (+78%) e Suíça (+20%).

Oriente Médio e África seguem sendo as regiões com o maior crescimento, registando um aumento de 74%, apoiado pelo mercado turco com +155%. Também contribuiu com um aumento de 7% nas vendas, na região Índia Ásia-Pacífico, a partir da qual em 2023 a Alfa Romeo consolidou sua presença em Singapura e Hong Kong.

Na América do Norte, a estreia do Alfa Romeo Tonale em setembro foi recebida com grande entusiasmo. América é, sem dúvidas, uma região com grande potencial e sólidas bases de crescimento a partir dos surpreendentes resultados no resultado do Estudo Inicial de Mercado (IQS) do setor, realizado pelo líder mundial de estudos de consumo, serviços de consultoria e análises de dados JD Power. O estudo destaca o extraordinário resultado alcançado pela Alfa Romeo, que registrou uma clara melhora em comparação com 2022. J.D. Power entrevistou os clientes da Alfa Romeo 90 dias depois da compra e supervisionou quaisquer problemas que tenham acontecido em 100 veículos (PP100), para avaliar o rendimento de Alfa Romeo.

A Alfa Romeo subiu a um alto nível no mercado Premium e teve muito trabalho na reformulação industrial. No intervalo dos anos, a Alfa Romeo escalou 24 posições em 2023, no maior desempenho em termos de crescimento em IQS no ano passado.

Com muito entusiasmo, a Alfa Romeo se encontra na região da China para provar todas as oportunidades que esta área tem para oferecer a uma marca muito querida no Oriente. Com a chegada do Tonale, a linha estará completa, uma condição ideal para mais crescimento. Fonte: Análises da Stellantis, baseado em dados oficiais de registro público procedentes dos países.