A revisão do carro pode evitar dores de cabeça no momento de descanso

Chegou a época que todo mundo espera com muita ansiedade: as festas do final de ano. E com elas também chega a oportunidade de cair na estrada e curtir os dias de merecido descanso. No entanto, antes de partir para aquele esperado passeio, é fundamental lembrar da importância de estar com a manutenção do carro em dia. Uma revisão de segurança veicular antes de viajar é uma medida crucial, que pode prevenir acidentes e garantir viagens mais tranquilas.

A segurança rodoviária é uma prioridade inegociável, e garantir que o veículo esteja em condições ideais é essencial para evitar contratempos desagradáveis. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mais de 59 mil acidentes que foram registrados entre os anos de 2011 e 2020, aconteceram por defeito mecânico no veículo e destes, 1.300 resultaram em acidentes com vítimas fatais. Pelo levantamento da PRF não é possível definir os problemas mecânicos específicos que levaram às ocorrências, o que é possível afirmar é que o cuidado com o veículo e a manutenção preventiva poderiam ser fundamentais para prevenir os acidentes.

Uma revisão minuciosa pode identificar e corrigir problemas mecânicos antes que eles se transformem em questões mais sérias durante a viagem. Isso inclui a verificação de fluidos, sistema de freios, pneus e outros componentes cruciais. Um veículo com a manutenção em dia é mais eficiente em termos de combustível, por isso, uma revisão adequada pode otimizar o desempenho do motor, garantindo uma condução mais econômica e sustentável.

A DPaschoal, que possui 124 lojas instaladas em mais de 100 cidades, de oito estados do Território Nacional, ampliou seu serviço de Revisão de Segurança 100% Gratuito, oferecendo a seus clientes a inspeção de mais de 30 itens específicos de acordo com o Manual do Proprietário do Veículo, além dos serviços revisão e substituição de correia dentada, inspeção e troca do líquido de arrefecimento e a utilização de scanner de diagnóstico.

A Revisão de Segurança identifica potenciais problemas mecânicos, no sistema elétrico ou de desgaste em determinadas peças dos veículos, verificando itens como freios, pneus, suspensão, óleo do motor, fluidos, correias e filtros, cobrando dos clientes apenas pelos itens que realmente necessitarem de troca, mediante a prévia autorização do proprietário para a realização do serviço, após terem sidos medidos e testados com ferramentas especiais e exclusiva como o Áudio Shock, que avalia as reais condições dos amortecedores. A recomendação é de que a revisão deve ser realizada a cada seis meses ou a cada 10 mil km, além, é claro, antes de pegar a estrada, ou sempre que notar algum tipo de anomalia no veículo.

Segundo o Coordenador de Treinamento da DPaschoal, Danilo Ribeiro, antes de pegar a estrada, a revisão de segurança dos veículos deve ser encarada como uma prioridade, não apenas como uma formalidade. “Viajar de carro certamente é uma experiência incrível, ainda mais em família. Mas é fundamental garantir que o veículo esteja em perfeitas condições para evitar contratempos indesejados e riscos de acidentes. Muitos motoristas subestimam a importância de uma simples revisão, mas é surpreendente como pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença. Pneus calibrados corretamente, inclusive estepe, freios em bom estado e fluidos adequados são elementos fundamentais para garantir não apenas a segurança, mas também o desempenho ideal do veículo. A indicação é de que o carro passe por uma revisão antes de uma viagem longa e se já tiver passado seis meses do último serviço, ou se o veículo apresentar alguma anormalidade. A Rede DPaschoal possui a Revisão de Segurança 100% Gratuita, na qual é realizada a inspeção de mais de 40 itens específicos A confiabilidade DPaschoal garante aos clientes que serão cobrados apenas as peças que realmente necessitarem de troca, mediante a prévia autorização do proprietário”, afirma Danilo.

Para realizar os serviços da Revisão de Segurança Gratuita DPaschoal é possível ir até uma das lojas DPaschoal, ou através do serviços de agendamento Hora Marcada no site: https://www.dpaschoal.com.br/revisao-de-seguranca. O cliente tem a opção de acompanhar a Revisão de Segurança Gratuita do veículo, que leva de 40 minutos a 1 hora (pode variar de acordo com cada situação) do começo ao fim. Os serviços são realizados pelos técnicos DPaschoal, que passam por formações técnicas constantes realizadas pelo Maxxi Trainning Academy e as suas capacitações podem ser verificadas no quadro de certificados existentes nas unidades, e, além disso, são utilizadas uma série de ferramentas especiais de diagnóstico, tornando o processo mais preciso e transparente.

Além de oferecer uma linha completa de pneus, a DPaschoal tem o Compromisso de Trocar Somente o Necessário, que está no DNA das lojas da rede, graças a ferramentas exclusivas que avaliam a real necessidade de ter que trocar peças, pneus e a realização de serviços. A Companhia oferece também, em seus Truck Centers, a experiência otimizada com tecnologia e sustentabilidade, para que ela seja completa e ajude a economizar ainda mais tempo e recursos para o bolso e para o planeta. Líder desse segmento no Brasil, a DPaschoal oferece alto padrão de qualidade, inovação e confiabilidade para o pneu recapado, com produtos, serviços e garantias.