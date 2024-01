A longa história da Nissan com os video games

São necessários anos de dedicação incansável para desenvolver um video game que represente com precisão as curvas do Circuito de Nürburgring em meio à floresta alemã ou a infame chicane “Corkscrew” do Autódromo de Laguna Seca, nos EUA.

O mesmo pode se dizer da produção de um veículo Nissan: cada milímetro é resultado de incontáveis decisões tomadas por colaboradores dedicados, em todo o mundo.

Por este motivo, talvez não seja uma surpresa que a Nissan sempre tenha sido uma marca de automóveis presente no mundo dos jogos eletrônicos há décadas.

A Nissan foi pioneira no cenário dos video games antes mesmo da existência dos principais consoles. Um dos primeiros exemplos de jogos de vídeo de pilotagem surgiu em 1976 com a parceria com a Bally Manufacturing, fabricante de máquinas de fliperama. Por meio de sua subsidiária Midway, a empresa lançou o “Datsun 280 ZZZAP”, jogo que oferecia uma experiência totalmente nova aos jogadores, apresentando uma alavanca de câmbio, um pedal de acelerador e um volante para replicar a pilotagem do 280Z.

Como consequência dessa joint venture com a Bally, a Datsun criou o esportivo 280Z Edition ZZZAP, que teve apenas 1.000 unidades produzidas. Todos os veículos tinham um acabamento impressionante com a pintura Sunburst Yellow e incluíam um pacote de personalização exclusivo com faixas nas laterais, teto, capô e piso, um tipo de persiana no vidro traseiro e vidros exclusivos.

Vinte e um anos após o lançamento de ZZZAP, a revolução dos video games continuava acelerando. Em 1997 foi lançado o Gran Turismo, original da Sony PlayStation, que se tornou um sucesso de 90 milhões de unidades vendidas em todo o mundo até novembro de 2022.

O Gran Turismo original apresentava vários veículos Nissan, incluindo um Skyline GT-R, que também aparecia na página inicial. Desde então, a parceria não para de crescer e a série Gran Turismo apresenta mais veículos Nissan que de qualquer outra montadora de automóveis.

Em 2008, a Nissan e a Sony Interactive Entertainment buscaram levar essa paixão do mundo virtual para o real. Juntas, lançaram o GT Academy, que convidou os melhores jogadores de Gran Turismo a competir nos melhores circuitos do mundo. Também foi produzido e transmitido um reality show nos canais Speed e Spike. Cerca de 75 mil pessoas inscreveram-se para participar no primeiro ano, número que pulou para aproximadamente 400 mil no segundo ano.

A GT Academy teve um enorme sucesso e se expandiu globalmente, lançando as carreiras de vários pilotos profissionais, incluindo Lucas Ordóñez, Bryan Heitkotter e Jann Mardenborough. Muitos ex-participantes ainda competem hoje, tanto em nível amador como profissional.

A Nissan e a Sony Interactive Entertainment são conhecidas por se atrever a superar os limites da tecnologia e da performance, por isso a GT Academy foi só o começo. Em 2017, Mardenborough pilotou um GT-R no famoso Circuito Nacional de Silverstone usando um controlador PlayStation DualShock 4. Nesta estreia mundial, o carro atingiu velocidades superiores a 210 km/h.

A parceria Nissan-Sony foi tão incrível que atraiu a atenção de Hollywood. Em 2023, a Sony Pictures estreou Gran Turismo: Baseado em uma história real nos cinemas de todo o mundo, com Mardenborough como personagem principal da história. O filme é baseado na incrível história de uma equipe de desamparados com poucas perspectivas: um jogador de origem humilde em apuros (Archie Madekwe), um ex-piloto de corridas fracassado (David Harbour) e um executivo idealista do automobilismo esportivo (Orlando Bloom). Juntos, eles arriscam tudo para enfrentar o esporte mais elitista do mundo.

Filmado em Dubai, Budapeste e Alemanha, o filme conta sobre as origens da GT Academy, seus rigorosos programas de pesquisa e preparação e como isso propulsionou os adolescentes jogadores ao sucesso nas corridas no mundo real.

Em 2019, a Nissan continuou expandindo seus projetos de videogames, tendo entrado oficialmente para o mundo dos eSports como primeira montadora de automóveis a firmar parceria com a FaZe Clan e a OpTic GamingAbre em uma nova aba, duas das equipes de eSports mais importantes em escopo internacional.

Em 2021, a Nissan trabalhou com a Bandai Namco GroupAbre em uma nova aba, a empresa por trás do Pac-Man e outros videogames famosos para console, para desenvolver sons para vários modelos de veículos novos, incluindo o Nissan Pathfinder 2021. O propósito da parceria era tanto melhorar a personalidade e o caráter do SUV como comunicar informações importantes sem distrair o usuário, da mesma forma que os sons dos melhores videogames.

Assim como os grandes desenvolvedores de videogames, a Nissan inova constantemente para oferecer as últimas tecnologias aos clientes. Já as parcerias com empresas de video games proporcionam a emoção incomparável de dirigir um Nissan aos “gamers” de todo o mundo, até mesmo antes de obter a habilitação para dirigir.