A importância da suspensão e dos amortecedores ao dirigir na chuva

De acordo com dados da Companhia de Engenharia de Trânsito de São Paulo (CET), os números de acidentes durante chuva aumentam 61,9% quando comparados com o total de ocorrências no tempo seco. Neste sentido, a Monroe Amortecedores e a Monroe Axios, marcas do segmento de amortecimento e suspensão automotiva do grupo DRiV Tenneco, destacam a importância da revisão periódica para garantir a segurança dos motoristas.

O sistema de suspensão é composto por um conjunto de peças como amortecedores, coxins e molas, além de outros itens, que juntos são fundamentais pela interação do automóvel com o solo. Esse conjunto é vital para proporcionar estabilidade em frenagens e curvas, assim como conforto a todos os ocupantes do veículo.

Juliano Caretta, Supervisor de Treinamento Técnico da DRiV, recomenda a revisão periódica da suspensão para que seja avaliado seu estado geral. O foco é realizar os reparos necessários, conforme as recomendações do manual do veículo, ou recomendação do mecânico de confiança.

“O desgaste ou falha em algum componente da suspensão pode afetar os amortecedores, provocar folga nas buchas ou deterioração nos coxins, além de outros problemas que provocam a redução do contato dos pneus com o solo. É a partir desta combinação entre dias chuvosos, ventos fortes e má condições de funcionamento do sistema de suspensão que aumentam as chances de acidente devido à falta de segurança e dirigibilidade”, explica.

Nesta situação, o veículo passa a sofrer trepidações, falta de controle, instabilidades e a perda do nível de aderência. Condições como o piso molhado, escorregadio e com volume de água colocam o motorista em risco no deslocamento do trajeto, ocasionando a aquaplanagem, derrapagem e arrasto.

“Sempre que pensamos em estabilidade na direção, contato com o solo, colocamos o pneu como protagonista, mas na realidade, o amortecedor também é responsável por oferecer dirigibilidade na condução de um veículo, assim como todo o conjunto de suspensão. Se o amortecedor não estiver em condições de uso, os pneus não conseguem manter a aderência de 100% na pista”, complementa.

Para finalizar, o especialista alerta: “fique atento a estalos, barulhos e tremores e faça as revisões periódicas para garantir a sua segurança e de todos os ocupantes no veículo”.