Duas pessoas ficaram feridas no final da tarde desta segunda- feira (27), por volta das 17h, entre a Avenida 7 de Setembro e Desembargador Westphalen, na região central de Curitiba. Segundo testemunhas, um homem em uma moto parou ao lado do tubo e efetuou pelo menos cinco disparos atingindo contra outro homem.

continua depois da publicidade

O alvo dos tiros precisou ser atendida pelo médico do Samu. Uma mulher que também estava na estação-tubo foi atingida e levada ao hospital. Nenhum deles corre risco de morrer.

O fato assustou quem passava pelo local, especialmente pelo horário da ocorrência. A Polícia Militar, além do médico do Samu e Siate prestaram atendimento rápido e conduziram as vítimas para o Hospital do Cajuru. O trânsito de carros e ônibus ficou prejudicado pelo menos até as 19h.