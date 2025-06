Assembleia nos Bairros registra quase 4 mil atendimentos no Portão

A segunda edição do programa Assembleia nos Bairros foi realizada nesta quarta-feira (26), na Rua da Cidadania da Fazendinha, Regional do Portão, e contabilizou cerca de 4 mil atendimentos em serviços públicos, ações comunitárias e atividades culturais. Promovida pela Assembleia Legislativa do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, a iniciativa visa aproximar a população da Alep.

Entre os serviços mais procurados estiveram os do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), com 59 atendimentos, entre revisões cadastrais, transferências de domicílio eleitoral e emissões de novos títulos. A Defensoria Pública do Paraná também teve participação expressiva, realizando 35 atendimentos jurídicos em áreas como direito de família, sucessões, registros públicos, direito cível, infância e juventude, violência doméstica, criminal e execução penal. A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa esteve presente com orientações e ações de acolhimento.

Mais serviços

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) distribuiu mil mudas de árvores, incluindo araucárias, e conduziu 123 atendimentos na oficina de compostagem. Além disso, promoveu exposições educativas com animais taxidermizados da Mata Atlântica, maquetes de rios, jogos pedagógicos e o Museu do Lixo.

O Armazém da Família, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), realizou 185 atendimentos, com destaque para a Semana da Economia. Houve também ações sobre alimentação saudável, hortas urbanas, jardins de mel e arrecadação para o Banco de Alimentos.

Iniciativas como o E-Cidadão e atendimentos relacionados à fauna silvestre somaram 15 participações. A Administração Regional do Portão ofereceu 220 orientações, e o projeto ABC Trânsito atendeu 47 pessoas. Já a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) registrou 56 atendimentos, com a divulgação de cursos e atividades da Casa da Leitura.

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI) contabilizou 70 atendimentos, com informações sobre a Carteira de Trabalho Digital, acesso à conta GOV.BR, SINE Móvel, Tarifa Zero e cursos de capacitação.

As atividades voltadas ao público infantil também se destacaram, com 150 atendimentos em brinquedos, jogos e atividades lúdicas. O SESC-PR levou espaços recreativos, somando 80 atendimentos, enquanto o SENAC-PR prestou 110 atendimentos com corte de cabelo, massagem e serviços de bem-estar.

Outros destaques foram os atendimentos do Fala Curitiba Móvel (20), Ministério Público do Paraná (21), e a Polícia Militar, que realizou 83 atividades com pintura de rosto e 94 orientações por meio da Patrulha Maria da Penha. O Corpo de Bombeiros prestou 70 atendimentos com ações educativas e informativas.

Na área da saúde, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) aplicou 100 vacinas contra a gripe, ofereceu 80 orientações sobre o aplicativo Saúde Já e promoveu ações educativas, como exposição de maquete da dengue, participação do Zé Gotinha, jogo Trilha Dengue e orientações sobre saúde bucal. Agentes de endemias também participaram com atividades preventivas.

Entre os serviços públicos essenciais, a Sanepar e a Copel realizaram 12 e 8 atendimentos, respectivamente. A COHAB prestou 80 orientações habitacionais, enquanto a Agência Curitiba atendeu 12 microempreendedores. O Grupo de Operações com Cães, da SMDT, foi um dos pontos mais visitados, com 230 atendimentos.

A unidade móvel da URBS registrou 97 atendimentos relacionados a cartões transporte — emissão da primeira via, bloqueios, desbloqueios e alterações de limite. A Fundação de Ação Social (FAS) somou 95 atendimentos com informações sobre benefícios sociais, Cadastro Único, oficinas e campanhas, como a do agasalho.

O Conselho Tutelar realizou 12 atendimentos com foco na prevenção do trabalho infantil, e a Secretaria Municipal da Educação (SME) atendeu 93 pessoas com informações sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA), atividades sensoriais para crianças e participação da Guarda Mirim.

A Junta de Serviço Militar (JSM) ofereceu 10 atendimentos com orientações sobre alistamento e processos online. A Assembleia Legislativa também apresentou seu próprio estande com informações sobre o programa Assembleia nos Bairros.

Na área psicossocial, o grupo Alcoólicos Anônimos registrou 13 atendimentos. O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo também marcou presença com 315 atendimentos, oferecendo informações sobre os serviços prestados pela instituição.

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) realizou 125 atendimentos, e o Instituto Municipal de Turismo, com o projeto Carrinho Smart Moov, atendeu 5 pessoas. Também participaram o Centro Cultural Nossa Ginga (35 atendimentos), a Associação Amafemo Juventude no Futebol (29) e a ONG Caminho o Renascer (58).

O evento contou ainda com a presença de lideranças comunitárias e representantes de diferentes segmentos sociais e culturais, como a Miss Universe Curitiba 2025, Marielly Beatriz, membros do Grêmio Recreativo Mocidade Azul, o padre André Bienarski e o pastor Isaías, reforçando o espírito de pertencimento e participação da comunidade local.

Próximas edições

As próximas edições acontecerão nas Ruas da Cidadania dos bairros Cajuru, Santa Felicidade, Pinheirinho, Bairro Novo, Tatuquara e Boa Vista, entre os meses de julho e dezembro.

Confira as datas:

Rua da Cidadania Cajuru, 2 de julho

Rua da Cidadania Santa Felicidade, dia 27 de agosto

Rua da Cidadania Pinheirinho, em 24 de setembro

Rua da Cidadania Bairro Novo, dia 29 de outubro

Rua da Cidadania Tatuquara, dia 26 de novembro

Rua da Cidadania Boa Vista, dia 3 de dezembro.