Artista une arte e cartografia em exposição sobre Escarpa Devoniana

A artista visual Maria Baptista inaugura neste domingo (20) a exposição Cartografia Mítica da Escarpa Devoniana, na sede da Unidade de Conservação da Floresta Nacional de Piraí do Sul, localizada na cidade de Piraí do Sul. A mostra faz parte da sua pesquisa artística que une arte e ecologia, focando na formação geológica da Escarpa Devoniana, nos Campos Gerais do Paraná.

Conhecida por suas áreas de reflorestamento e plantio de pinus e eucaliptos, além de vastas áreas de monoculturas de uso desenfreado do agrotóxico, a região de Piraí do Sul agora também é cenário de obras que refletem sobre sustentabilidade e impacto ambiental.

Chegando à segunda edição, a investigação, que já esteve nas cidades de Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa e Tibagi, chegou a Piraí do Sul e se funde à história da própria família de Maria Baptista. “Eu comecei a estudar a região dos Campos Gerais em 2014 e agora, venho para a cidade que me reconecta com a ancestralidade, já que meus bisavós viveram e trabalharam por aqui e de alguma maneira, a história se reconta”, afirma a artista.

As obras de Maria Baptista, incluindo fotografias, mapas, instalações e vídeos, representam o diálogo entre os seres humanos e a natureza, tão necessário nos dias atuais. Ainda, contam também com uma novidade tecnológica: a experiência de realidade virtual com o vídeo “Ancoragem”, que permite ao público vivenciar as percepções da artista na paisagem da Escarpa, em 360 graus.

A nova obra, que se inicia com uma performance da artista fazendo um círculo com erva-mate, produto intrínseco à história do Paraná, teve sua captação feita no alto de um cânion e estará disponível para que os visitantes da exposição, através do uso de um óculos de realidade virtual, possam se sentir no centro desta circunferência.

Segundo a curadora da mostra, Milena Costa, a pesquisa artística de Maria Baptista evidencia a importância de ações artísticas que se combinam à ecologia. “Na atualidade, as pesquisas que unem arte e sustentabilidade são mais importantes do que nunca. Vivemos tempos em que as mudanças climáticas são uma realidade e refletimos sobre questões como o antropoceno e outros temas urgentes”.

Vale lembrar, que em 2020, a artista também elaborou o trabalho “Como se Faz Uma Floresta?”, onde realiza o plantio de 100 mudas de árvores nativas de Floresta de Araucária, em um terreno particular marcado pela monocultura de soja. A área de plantio localiza-se à poucos metros do Abrigo Arqueológico Geométricas, na fronteira do Parque Nacional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, PR.

Ainda para Milena Costa, a produção de Maria Baptista se separa em dois tempos. “No primeiro momento, a artista produz uma ação externa, com propostas mais diretas, onde ela transforma o espaço, criando um novo desenho plantando uma floresta. Já no segundo, ela cria um círculo e nos convida a ocupar esse novo lugar”, diz. “São dois movimentos que fazem parte de um mesmo fluxo e agora integram esta exposição”, completa.

Sobre Maria Baptista

Maria Baptista é artista visual nascida em Londrina, interior do Paraná, mas atualmente vive e trabalha em Curitiba. Seu principal campo de pesquisa é a arte e a ecologia. Formada em Arquitetura e Urbanismo, sua investigação abrange a linguagem tridimensional com a produção de objetos, instalações e experiências de arte ambiental.

Ainda, investiga a fenomenologia, campo filosófico que descreve e analisa experiências, levando ao público, através de suas obras, sensações visuais, auditivas e táteis.

Participou de diversas exposições coletivas e individuais, tendo como principal objeto de pesquisa a Área de Preservação Ambiental da Escarpa Devoniana, que para além de território, dialoga com memória ancestral, meio ambiente e preservação ambiental.

Serviço

Exposição: Cartografia Mítica da Escarpa Devoniana – Maria Baptista

Abertura: domingo, 20 de julho

Local: Sede da Unidade de Conservação da Floresta Nacional de Piraí do Sul

Horário: 08h às 17h

Entrada gratuita

Período de Visitação: de 20 de julho a 20 de setembro