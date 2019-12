O músico e compositor Hélio Ziskind, que se destacou por compor temas para programas televisivos como “Cocoricó”, “Castelo Rá-Tim-Bum” e “Glub Glub”, apresenta o inédito “Zis Show”, com histórias cantadas, músicas para dançar e cantar com a plateia e até a participação de “bonecos-músicos”. Junto da banda, o artista vai apresentar parte do repertório criado para o seu “Zis É o Canal”, do YouTube.

No palco, estarão, além do próprio Hélio (voz e guitarra), Ivan Rocha (bateria e vocais), Joana Bergman (teclado e vocais), Sidnei Borgani (trombone) e Régis Damasceno (contrabaixo). O show conta ainda com participação de Lulu Araújo. Censura livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Domingo (15), 18h. Ingressos: R$ 9/R$ 30 (até 12 anos, grátis).