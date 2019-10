Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé Di Camargo, divulgou uma nota oficial lamentando o posicionamento de seus filhos em relação a um processo judicial envolvendo seu divórcio com o cantor. “Não posso deixar de expor a minha profunda tristeza e inconformismo, de saber que os meus filhos tomaram partido do pai sobre uma discussão puramente patrimonial, que eles não têm domínio”, desabafou Zilu na nota.

Em seguida, continuou: “Na verdade, (eles não têm) nenhuma noção do que eu e o Zezé tínhamos de patrimônio quando nos divorciamos. Só sabem o que ouviram o pai dizer.”

Mesmo decepcionada segundo sua versão dos fatos, Zilu ressalta que não deixará de amar os filhos por se sentir injustiçada. “Jamais eles poderiam ter feito isso comigo. Felizmente, o amor que tenho pelos meus filhos é incondicional. Eu só quero Justiça, nada mais”.

“Parto do princípio que estou no meu direito de buscar a verdade real a respeito do patrimônio que construí durante os 32 anos de casamento, trabalhando duramente ao lado do meu ex-marido”, afirma Zilu na nota.