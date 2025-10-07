Zezé Di Camargo passa a abrigar cães abandonados em fazenda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda decidiram dar um novo propósito à fazenda “É o Amor”, onde moram, no interior de Goiás. O espaço, antes voltado à criação de gado para abate, agora ganhou uma função completamente diferente. O casal optou por acolher animais em situação de vulnerabilidade, especialmente cães e cavalos abandonados.

Para isso, Zezé está ampliando o canil, que já abriga 15 cães resgatados das ruas. A ideia é aumentar a capacidade do espaço, permitindo que a fazenda possa abrigar um maior número de animais em situação de rua.

Zezé explicou o que o motivou a realizar essa transformação. “Eu não deixo matar nenhum animal na minha fazenda. O pessoal fala assim: ‘tem fazenda de gado?’. Eu falo, não, de cachorro. O que eu tenho mais na minha fazenda são os cachorros que eu pego, cachorros de rua que perderam os tutores”, revelou em entrevista ao canal Intervenção, no YouTube.

Além da mudança de foco, o sertanejo buscou alternativas para manter a propriedade financeiramente sustentável. Ele passou a investir no cultivo de soja e no melhoramento genético da raça Nelore, voltado exclusivamente à reprodução, sem envolver o abate de animais. A transição teve início no ano passado, embora o hábito de acolher cães já fizesse parte da rotina de Zezé há algum tempo.

Em depoimento ao Globo Rural, o artista reafirmou seu compromisso com a causa animal. “Mudei o formato do negócio, agora a fazenda é só para criar. Não mato nenhum animal. Ainda como carne, mas prefiro comprar fora, do que matar lá dentro. Sou um protetor”, declarou.