A youtuber holandesa Nikkie de Jager, que possui um dos mais famosos canais de maquiagem no Youtube, publicou um vídeo nesta segunda-feira, 13, no qual revelou ser transexual. A dona do canal NikkieTutorials, que possui quase 13 milhões de inscritos e mais de um bilhão de visualizações em seus vídeos, falou sobre o processo de transição e disse que decidiu fazer a revelação após sofrer chantagens de pessoas que ameaçaram vazar sua história para a imprensa. O vídeo com a revelação já possui mais de 16 milhões de visualizações.

“Hoje eu estou aqui para compartilhar algo com vocês que eu sempre quis compartilhar, mas nas minhas circunstâncias. E parece que essa chance foi retirada de mim, e eu estou aqui para pegar de volta meu poder”, diz Nikkie; “eu quero começar o ano com a verdade, revelando parte da minha vida que me fez ser quem eu sou’.

Nikkie comentou que, desde a infância, sempre sentiu que era uma garota, e não entendia porque tinha cabelo curto ou era obrigada a usar roupas de meninos e não podia brincar com bonecas. Com o apoio da mãe ela deixou seu cabelo crescer e passou a usar roupas associadas a garotas. Com 14 anos ela iniciou a terapia hormonal e finalizou a transição aos 19, já com o seu canal no Youtube, com uma cirurgia de mudança de sexo.

“Crescendo eu acho que a coisa mais importante e a que eu mais agradeço é a minha mãe, pois ela estava lá por mim, sempre, desde o primeiro dia, sempre me aceitando e sempre me apoiando, e isso é tudo que você precisa como criança”, relatou Nikkie, emocionada.

A youtuber de 25 anos também falou mais sobre a chantagem que sofreu: “de primeira foi assustador, saber de pessoas que não conseguem respeitar a identidade de alguém. É vil, é sujo. E eu sei que vocês estão assistindo. Eles disseram que queriam vazar (a minha história) porque eu estou mentindo, ou não queria falar minha verdade ou tinha medo das pessoas saberem quem eu sou. Eu não tenho medo”.

Nikkie, que já publicou vídeos com artistas como Jessie J, Kim Kardashian e Lady Gaga, disse que sempre quis compartilhar sua história com os seguidores, mas nunca encontrava o momento certo. O vídeo mais famoso da youtuber, com 40 milhões de visualizações, mostra ela com o rosto dividido, com um lado sendo maquiado e o outro não, mostrando o que ela chama de “poder da maquiagem”.

“Eu estou compartilhando isso com vocês pois eu me sinto livre o suficiente para vocês acompanharem minha jornada. Não sobre o poder da maquiagem mas sobre o meu poder, o seu poder. Você pode escrever sua própria história, viver sua vida sem restrições, você pode ser você mesmo. Você está sob controle de como quer viver sua vida”, destacou a youtuber.