A entrevista que Xuxa Meneghel deu para o Altas Horas, neste sábado (21), em que relembrou o romance que viveu com Ayrton Senna, continua gerando críticas na internet. Ao falar sobre a relação com o piloto de Fórmula 1, voltou a dizer que teve um pressentimento dias antes de Senna sofrer o acidente que o matou em Ímola, na Itália. Na época, ele ainda namorava Adriane Galisteu.

publicidade

“Eu queria ir atrás dele porque queria conversar. Eu queria falar do meu sentimento. Porque mesmo separados há um tempão eu ainda gostava dele, ainda tinha vontade de ficar com ele. Me lembro que no sábado eu ia terminar umas músicas, domingo ele ia correr, e eu falei que na segunda-feira ia atrás dele. Depois vieram me contar que ele também ficou falando de mim, e que ia conversar comigo”, disse ela.

“Queria deixar claro uma coisa, todo mundo sabe que ele estava namorando. Todo mundo sabe o quanto os dois demonstravam se gostar. Eu falando isso parecia que queria separar alguém. Na realidade, queria resolver minha vida com ele, sei o que eu estava sentindo, sei o que eu queria fazer. Se iria acontecer, não sei… Ele também pensou alguma coisa, foi uma energia que rolou e poderia não ter dado em nada.”

Desde então, as redes sociais vêm se manifestando, em sua maioria contra a declaração de Xuxa. Os desagrados incluem o fato de ela não citar o nome de Adriane Galisteu, que era a namorada de Senna na época, e por falar francamente sobre a tentativa de ficar com ele.

Em uma recente entrevista, Galisteu comentou a história: “Eu achei que ela foi deselegante. E para uma mulher que a vida inteira se preocupou com exemplos, não deu bom exemplo. É a mesma coisa que ela começar a namorar e eu ir atrás do namorado dela. Não acho nem, de longe, justo, com tantos homens por aí, até porque foi ela que terminou com ele”, declarou.