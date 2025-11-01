William Bonner faz stand-up ao se despedir do Jornal Nacional e imita Cid Moreira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

William Bonner se despediu do Jornal Nacional na noite dessa sexta (31). Ao final da última transmissão em que o jornalista apresentou o noticiário do horário nobre da Globo, ele deu uma pequena aula de jornalismo ao público e recebeu César Tralli, junto de Sandra Annenberg, que o substituirá no programa a partir de segunda (3).

Bonner também interagiu com uma plateia composta por funcionários da rede Globo e simulou o estilo do apresentador Cid Moreira ao arriscar piadas e promover uma atmosfera semelhante a de um stand-up.

O apresentador se aposenta do Jornal Nacional para passar a apresentar, semanalmente, o Globo Repórter.

