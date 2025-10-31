William Bonner deixa JN: que horas começa a despedida do âncora?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após quase três décadas no comando do Jornal Nacional, William Bonner apresentará nesta sexta-feira (31) sua última edição do telejornal mais assistido do país. A despedida histórica está marcada para começar por volta das 20h30, logo após a novela “Dona de Mim”. A mudança foi anunciada em setembro.

A noite promete ser emocionante. Bonner e Renata Vasconcellos vão conduzir a edição final juntos e, ao término do jornal, receberão César Tralli, que assume oficialmente a bancada na próxima segunda-feira (3).

A mudança na bancada do JN foi anunciada em setembro, quando Bonner revelou seus novos planos profissionais. “Vou me mudar também para o Globo Repórter, mas só a partir da temporada do ano que vem. De todos os programas de jornalismo que já existiam na Globo no século passado, em 1986, o Globo Repórter é onde nunca trabalhei”, disse na ocasião.

Enquanto isso, o movimento de cadeiras já começou na emissora. Tralli se despediu do Jornal Hoje na quinta-feira (30), quando apresentou Roberto Kovalick como o novo apresentador do telejornal vespertino.

A expectativa é que a despedida de Bonner conte com homenagens e retrospectivas de sua trajetória no comando do principal telejornal da TV brasileira.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉