O ator Wagner Moura será um dos apresentadores do Oscar 2026. O anúncio foi feito esta quarta-feira (11/03) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, organizadora da premiação. A cerimônia será no próximo domingo (15/03).

O brasileiro concorre à estatueta de Melhor Ator pelo filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa disputa ainda nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção Elenco.

Também apresentarão a cerimônia de entrega do Oscar Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum e Sigourney Weaver.

Torcida brasileira por Wagner Moura no Oscar

No Brasil, as expectativas para o Oscar são altas depois de, em 2025, o Brasil ter levado a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

O longa brasileiro também coleciona prêmios na temporada, entre eles a Palma de Ouro de Melhor Direção no Festival de Cannes e o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Nas duas premiações, Wagner Moura também saiu condecorado como melhor ator.

Usuários brasileiros inundaram a publicação da lista de apresentadores no Instagram com comentários celebrando a visibilidade do ator baiano.