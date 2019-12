Marie Fredriksson, do duo Roxette, faleceu nesta terça-feira, 10, aos 61 anos, informou seu empresário. A cantora foi diagnosticada com um tumor cerebral em 2002 e lutava contra a doença desde então.

Fredriksson formou o Roxette com o guitarrista Per Gessle em 1986. A banda vendeu quase 80 milhões de álbuns em todo o mundo e acumulou hits, incluindo The Look, Listen To Your Heart ou It Must Have Been Love.

Na página do Facebook, Gessle escreveu para a parceira: “Estou orgulhoso, honrado e feliz de ter compartilhado tanto ritmo, talento, cordialidade, generosidade e senso de humor”. “As coisas nunca mais serão iguais’, disse.