Vivi Guedes, a personagem vivida por Paolla Oliveira na novela A Dona do Pedaço, da TV Globo, vai virar capa de revista na vida real. Segundo informações do Portal UOL, a influenciadora digital sai da ficção na TV e vira modelo da edição de novembro da Glamour, que chega hoje às bancas.

A novidade foi anunciada no Instagram pelo perfil da revista, que confirmou que trata-se de uma “ação inédita de cross media entre Glamour Brasil e TV Globo”. E não é só isto, além da capa, a Glamour ainda traz uma entrevista feita com Vivi Guedes, que conta sua história na trama, desde a separação da mãe e da irmã, no Espírito Santo, até a fama na internet, com seus milhões de “seguimores”.