Vitória Strada vence a Prova do Líder do BBB 25

Vitória Strada venceu a Prova do Líder do BBB 25 desta quinta-feira (3). Maike, líder anterior, vetou Vinícius, seu rival. Na dinâmica, os participantes precisavam observar três manequins e tentar copiar os looks com as roupas disponíveis no box. A tarefa deveria ser feita no menor tempo possível.

– Na primeira bateria, Guilherme, Joselma e João Pedro competiram. Os dois brothers erraram os itens e Delma passou para a próxima fase.

– Vitória, Daniele e João Gabriel disputaram a segunda. A atriz foi a primeira a completar os looks e avançou.

– Maike, Diego e Renata competiram na terceira rodada. O paulista foi o vencedor.

– Delma, Vitória e Maike disputaram a rodada final.

– Vitória montou os looks no tempo mais rápido e venceu a prova.