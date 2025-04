Vitória Strada é eliminada com 54,52% dos votos e está fora da final do BBB 25

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Vitória Strada é a vigésima eliminada do BBB 25, com 54,52% dos votos e está fora da final do reality. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite deste domingo (20).

Renata (6,56%) e J João Pedro (38,92%) disputaram a berlinda com a atriz da Globo.

Natural de Porto Alegre, RS, Vitória é conhecida por protagonizar “Tempo de Amar” (2017), “Espelho da Vida” (2018) e “Salve-se Quem Puder” (2020) na Globo. Seu último papel foi uma participação na reta final de “Fuzuê” (2023).

No jogo, a sister se aliou inicialmente a Camilla, Thamiris, Gracyanne, Giovanna e à dupla, Mateus. As aliadas, contudo, romperam na metade do jogo. Diego e Daniele Hypolito, Aline, Vinícius, Guilherme e Joselma a acolheram como seus novos aliados.

O jeito engraçado de Vitória, seus looks estilosos e sua sinceridade garantiram um favoritismo da atriz até a semifinal do reality.