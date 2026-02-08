Vintage Culture embala pré-carnaval eletrônico na Pedreira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Apesar de muita chuva, Curitiba teve o maior pré-carnaval eletrônico na Pedreira Paulo Leminski, com o show de Lukas Rafael Hespanhol Ruiz, conhecido mundialmente como Vintage Culture. Ele comandou um set de musicas de mais de três horas do evento, que teve ainda os DJs Scure B2 Bertoldi, Doozie e Departamento.

Após se apresentar em Curitiba, o Vintage Culture seguiu após sua apresentação para Bauru (SP). Veja o restante da agenda do artista:

• 12/02/2026: Salvador, BA (Camarote Salvador)

• 14/02/2026: Camboriú, SC (Greenvalley – Carnaval)

• 15/02/2026: Florianópolis, SC (P12 Jurerê Internacional)

• 17/02/2026: Trancoso, BA (SOM Festival)

• 20/02/2026: Rio de Janeiro, RJ (Boma – Museu do Amanhã)

• 12/03/2026: Aspen, CO (Belly Up – EUA)

• 24/04/2026: Ibiza, Espanha (Pachá Ibiza)