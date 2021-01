O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, 73, se vacinou contra a Covid-19 nesta quarta-feira (20). Ele recebeu sua dose no estádio Dodger Stadium, em Los Angeles, e fez brincadeiras com falas de personagens famosos que já interpretou.

O astro publicou em suas redes sociais um vídeo em que se imuniza e incentivou os fãs a fazerem o mesmo. “Hoje foi um bom dia. Nunca fiquei tão feliz em esperar em uma fila. Se você for elegível, junte-se a mim e inscreva-se para receber sua vacina. Venha comigo se quiser viver!”, escreveu.

Sentado no banco do carona, Schwarzenegger pediu para a enfermeira “abaixar essa agulha!” enquanto ela o vacinava. Isso foi um trocadilho com uma fala do filme de comédia “Um Herói de Brinquedo” (1996), quando o ator, que interpretava Howard Langston pede para “abaixar esse cookie!”.

Além desse papel, o ator e fisiculturista ficou muito conhecido por fazer a franquia “O Exterminador do Futuro” (1984), filme que ele deu vida ao assassino conhecido como Exterminador, que viaja de 2029 para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, interpretada pela atriz Linda Hamilton.

Nos comentários da publicação que o ex-governador fez em seu Instagram, os internautas também brincam com frases ditas por ele. O ator sueco Linus Wahlgren, 44, escreveu “Que tal ‘Eu voltarei’ para a segunda dose?”, em um trocadilho com a fala marcante do filme “O Exterminador do Futuro”.