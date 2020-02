Veruska Seibel Boechat, viúva de Ricardo Boechat, publicou uma homenagem ao marido nesta terça-feira, 11, data em que a queda de um helicóptero que resultou na morte do jornalista completa um ano.

“Um ano sem ele (Boechat) e minha admiração, meu respeito e meu amor só crescem”, disse Veruska na publicação. A jornalista casou com Boechat em 2005 e os tiveram duas filhas, Valentina e Catarina. Ela destacou que o jornalista foi o “melhor pai que eu poderia ter escolhido para as minhas filhas”.

Veruska, que atualmente participa do programa “Aqui na Band”, também falou sobre a importância de aproveitar o tempo com pessoas queridas: “Nestes 365 dias tive certeza de que nada é mais verdadeiro do que o clichê de que devemos viver cada segundo como se fosse o último. Não deixe para amar depois, não deixe pra ser feliz depois”.

“Muito obrigada, Ricardo Boechat, por tanto amor e por essas duas princesas que são a razão da minha vida”, concluiu Veruska. Na publicação, diversos jornalistas e artistas comentaram a homenagem, como a apresentadora Silvia Poppovic, a atriz Adriane Galisteu e a banda Jota Quest.

Homenagens

Ricardo Boechat tem recebido diversas homenagens nesta terça-feira. Entre elas está a do colega Eduardo Barão, que foi um dos autores de um livro sobre Boechat. “A grande notícia que eu queria que ele tivesse dado é que não aconteceu o que aconteceu”, comentou.

Aline Midlej, jornalista que já trabalhou na Band e atualmente está na Globo News, também prestou homenagem a um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro: “Um ano sem a voz corajosa que falava sobre e para as pessoas … Como você faz falta, Boechat”, disse.

Ao longo da programação de hoje a Rádio BandNews FM, em que Boechat trabalhava, tem relembrado o jornalista, e também publicou um vídeo que o homenageia em suas redes sociais. “Nós aqui da BandNews FM seguimos lembrando os comentários indignados, os pensamentos elaborados e a preocupação com os ouvintes”, diz texto do vídeo divulgado.