Para celebrar o lançamento de Star Wars: A Ascensão Skywalker – estreia dos cinemas nesta quinta-feira, dia 19 – a Mauricio de Sousa Produções elaborou um vídeo de 30 segundos, inserido na série Mônica Toy, a ser exibido nas pré-estreias do filme no Brasil, e depois disponibilizado no Youtube.

Estrelando Mônica como Rey e Cebolinha como Kylo Ren, a conclusão da nova trilogia é o tema do episódio especial da animação em 2D. Essa é a terceiro colaboração entre Mônica Toy e o cinema (Capitã Marvel e Vingadores já apareceram por lá).

Produzido por Kathleen Kennedy, J. J. Abrams e Michelle Rejwane, dirigido por J. J. Abrams, Star Wars: A Ascensão de Skywalker tem roteiro de J. J. Abrams e Chris Terrio.